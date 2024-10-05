Создатели Dying Light: The Beast хотят, чтобы каждый, кто играет в зомби-игру, прошел ее до конца

В мире существует так много игр, что подавляющее большинство геймеров предпочитают игры с умеренной продолжительностью, а не многочасовые. В этом отношении создатели новой Dying Light поняли, что будущее видеоигр - за более короткими частями. На это есть несколько причин, но одной из самых важных может быть то, что большая половина покупателей зачастую не доходят до окончания игры, за которую они заплатили.
Это универсальное правило касается почти каждой игры, но похоже, что разработчики Dying Light: The Beast стремятся добиться снижения этого процента. Журналисты Game Developer поговорили с руководителем франшизы Dying Light Таймоном Смекталой и выяснили пару деталей о целях студии в отношении игры. Одна из них заключается в том, чтобы каждый, кому захочется поиграть в The Best, прошел сюжет от начала до конца.
Представьте, что вы работаете над грандиозным финалом своей игры, а его видит только половина игроков, - говорит он. Мы должны найти золотую середину между слишком короткой игрой, чего можно избежать, и настолько большой, что не хватит времени ее закончить. Мы хотим, чтобы все, кто в нее играет, дошли до финала, потому что она действительно отвечает на многие вопросы, и мы действительно верим в ту историю, которую мы в ней заложили.
По словам Смекталы, предыдущие игры франшизы проходились примерно за 30-40 часов, если брать побочный контент, но Dying Light завершили 50 % игроков, а вторую часть - 40%. Это довольно высокая статистика, учитывая, что число тех, кто прошел игру, едва достигло 20%, но с Dying Light: The Beast все иначе, так как речь идет о совершенной новой части, которая призвана предложить лучший игровой опыт благодаря тому, что в нее вернется Кайл Крейн, протагонист из первой игры.
Dying Light: The Beast выйдет на PC и консолях PS4, PS5, XONE и XSX/S. Дата релиза пока неизвестна. Владельцы Dying Light 2: Stay Human - Ultimate Edition получат игру бесплатно
Логика весьма и весьма странная. Даже короткую игру можно сделать запоминающейся, также как и длинную невзрачной. Надо просто делать качественную игру, а не пытаться выстраивать золотые середины. Обычно, в этом помогает хороший сценарий, о чем разработчики благополучно забывают:)
я думаю про финал они имел в виду что то вроде киберпанка где можно на 1 вайбе пройти игру, а в финале заплакать. Просто пару фраз - видеозаставка с сообщениями других персонажей тебе, музыка и уже другое восприятие игры.
Тут тонкая грань.Иногда играешь в игру и не хочешь что бы она кончалась.А порой вроде и не плохо,но такая тягомотина становится,что проподает интерес из за того что растянули.И ждешь скорейшего завершения игры.
Вот да, в случае с каким-нибудь РДР2, Балдой 3 или Киберпанком мне реально не хотелось, чтобы они заканчивались, хотя игры очень продолжительные. И всё благодаря добротному сценарию и клевым персонажам.
А вот первый DL я буквально через силу доигрывал, и то последнюю треть уже с трейнером пробегал, чтобы финал посмотреть т.к. меня игра реально задушила (и все равно щас уже вообще не помню, о чем сюжет был). А вторую бросил спустя часов 15 игры, после попадания во вторую большую локацию. Вроде и геймплей нормальный, но сюжетно - это просто какой-то абсолютно невзрачный боевик, в котором нет ничего цепляющего. И даже с трейнером допытывать оставшийся сюжет не хотелось.
про невзрачный боевик ты описал киберпанк 2077 и рдр 2
В них как раз таки всё круто с сюжетом, особенно в Киберпанке!
Полностью согласен, сейчас сам прохожу 2 часть, и она реально "душит" тупыми мисиями и такими же заданиями, что приходится трейнер врубать, а сюжет вообще посредственный - нифига не чувствуется! Хотя игра достаточно интересная, но многое в ней просто отталкивает.
Да на счет сюжета вы правы, я полностью прошел игру на релизе, но сейчас даже вспомнить толком не могу о чем там сюжет. Геймплей да интересный, но сюжет там какой-то аля юбисофт- стайл.
Сделайте упор на реиграбельность, да и всё.
Это как понимать? Так 50% или 20%
Представьте, что вы работаете над грандиозным финалом своей игры - Финал второй части такая туфта что мы с другом (в коопе проходили) даже не поняли поначалу что это финал. Я имею ввиду и битву с Вальцем и то как к ней подвели.
Я не заканчиваю игры где приходится выбирать только между бутербродом гуано и гигантской клизмой. Я играю чтобы получить расслабон и отдохнуть от реальности, а не для "получения бесценного опыта" в ходе "непростого морального выбора". Если в игре нет ни одного финала с "пацифизмом и щеночками" то вряд ли я ее пройду, и уж точно не более одного раза... И неважно сколько в ней часов. Так что секрет прост - окучивайте не одних только страхолюдных любительниц не брить подмышки, и вашу игру до самого конца будут проходить все.
Эффективные менеджеры решили просто сделать более короткую игру, а не вкладывать в сценарий и сюжет? Видимо для них секрет, что игра должна быть интересной для того что-бы её прошли до конца
Вы её сначала доделайте до конца. Допиливанию второй части пока конца и края нет.
Все любят зомби
Ещё один повод не покупать игры. // Эврик Смердов
Мне плевать, я как всегда зайду на пол часа - пойму что очередное дерьмо и ливну.
Нужно сделать игру на 2-3 часа. А потом выпустить десяток платных сюжетных ДЛС, растягивающих прохождение ещё на пару недель.
Понравилась 2-хчасовая демка - купи все ДЛС // Andrey Nikiforov
🤢🤢🤢
Ну хз, мне бы не хотелось проходить игру за условные 5-10 часов... это же не какой то шутан как Cod или батла...1 dying light идеален во всем лично для меня, проходил игру 2 раза, и не сказал бы что она длинная. Когда увлечён, время пролетает быстро конечно // Aleksei Zayats
dl1 - унылая фигня
а потом ущербные, кто меня заминусит, будут гнать на юбисофт
жалкие лицемеры