Создатели Dying Light: The Beast хотят, чтобы каждый, кто играет в зомби-игру, прошел ее до конца

В мире существует так много игр, что подавляющее большинство геймеров предпочитают игры с умеренной продолжительностью, а не многочасовые. В этом отношении создатели новой Dying Light поняли, что будущее видеоигр - за более короткими частями. На это есть несколько причин, но одной из самых важных может быть то, что большая половина покупателей зачастую не доходят до окончания игры, за которую они заплатили.

Это универсальное правило касается почти каждой игры, но похоже, что разработчики Dying Light: The Beast стремятся добиться снижения этого процента. Журналисты Game Developer поговорили с руководителем франшизы Dying Light Таймоном Смекталой и выяснили пару деталей о целях студии в отношении игры. Одна из них заключается в том, чтобы каждый, кому захочется поиграть в The Best, прошел сюжет от начала до конца.

Представьте, что вы работаете над грандиозным финалом своей игры, а его видит только половина игроков, - говорит он. Мы должны найти золотую середину между слишком короткой игрой, чего можно избежать, и настолько большой, что не хватит времени ее закончить. Мы хотим, чтобы все, кто в нее играет, дошли до финала, потому что она действительно отвечает на многие вопросы, и мы действительно верим в ту историю, которую мы в ней заложили.

По словам Смекталы, предыдущие игры франшизы проходились примерно за 30-40 часов, если брать побочный контент, но Dying Light завершили 50 % игроков, а вторую часть - 40%. Это довольно высокая статистика, учитывая, что число тех, кто прошел игру, едва достигло 20%, но с Dying Light: The Beast все иначе, так как речь идет о совершенной новой части, которая призвана предложить лучший игровой опыт благодаря тому, что в нее вернется Кайл Крейн, протагонист из первой игры.

Dying Light: The Beast выйдет на PC и консолях PS4, PS5, XONE и XSX/S. Дата релиза пока неизвестна. Владельцы Dying Light 2: Stay Human - Ultimate Edition получат игру бесплатно