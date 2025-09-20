Создатели Dying Light The Beast поблагодарили сообщество Steam за "очень положительные" отзывы об игре

Dying Light: The Beast вышла всего два дня назад, а студия Techland уже раздает игрокам бесплатное DLC. Фанаты, которые поддерживали студию на протяжении многих лет, вероятно, не удивлены, так как это было частью долгосрочных планов студии по развитию франшизы.

И все же приятно видеть, что в знак благодарности Techland предоставила игрокам бесплатный контент для Dying Light The Beast в качестве ответной реакции на все положительные отзывы, которые поступают в адрес игры. В знак признательности разработчики дарит каждому игроку, как на консолях, так и на ПК, бесплатное оружие. Обновив игру, игроки смогут получить «Spectral Bat» - серебряную бейсбольную биту с красным узором из кровавых пятен.

Эта информация появилась в сети X, где представители Techland подтвердили, что Dying Light: The Beast получила в Steam более 8000 пользовательских отзывов, из которых 90% - положительные:

«Мы благодарны за очень положительные отзывы в Steam — теперь наслаждайтесь своей наградой! Вы невероятны! Благодаря более чем 8000 отзывам в Steam и невероятным 90 % рекомендаций Dying Light: The Beast, вы сделали игру «ОЧЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ». В знак нашей благодарности мы добавляем специальный подарок для каждого игрока: Spectral Bat. Чтобы его получить, просто обновите игру! Обратите внимание, что появление предмета в игре может занять некоторое время. Мы безмерно благодарны вам! Спасибо, что освободили зверя».