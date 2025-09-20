Создатели Dying Light The Beast поблагодарили сообщество Steam за "очень положительные" отзывы об игре

Dying Light: The Beast вышла всего два дня назад, а студия Techland уже раздает игрокам бесплатное DLC. Фанаты, которые поддерживали студию на протяжении многих лет, вероятно, не удивлены, так как это было частью долгосрочных планов студии по развитию франшизы.
И все же приятно видеть, что в знак благодарности Techland предоставила игрокам бесплатный контент для Dying Light The Beast в качестве ответной реакции на все положительные отзывы, которые поступают в адрес игры. В знак признательности разработчики дарит каждому игроку, как на консолях, так и на ПК, бесплатное оружие. Обновив игру, игроки смогут получить «Spectral Bat» - серебряную бейсбольную биту с красным узором из кровавых пятен.
Эта информация появилась в сети X, где представители Techland подтвердили, что Dying Light: The Beast получила в Steam более 8000 пользовательских отзывов, из которых 90% - положительные:
«Мы благодарны за очень положительные отзывы в Steam — теперь наслаждайтесь своей наградой! Вы невероятны! Благодаря более чем 8000 отзывам в Steam и невероятным 90 % рекомендаций Dying Light: The Beast, вы сделали игру «ОЧЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ». В знак нашей благодарности мы добавляем специальный подарок для каждого игрока: Spectral Bat. Чтобы его получить, просто обновите игру! Обратите внимание, что появление предмета в игре может занять некоторое время. Мы безмерно благодарны вам! Спасибо, что освободили зверя».
Ценник в 3600 рублей за этот мусор?
YOU ARE AHUELI TAM???
Сейчас бы кукарекать из за суммы, равной одному походу в кафе
В зеленом бесплатно.
Это чё за кафешки такие? Или ты просто пожрать очень любишь? )
Спасибо разрабам за оптимизон 👍
Маловато чет отзывов, надеюсь игра окупилась уже)
про окуп от разрабов будет известно, но не стоит забывать что игру дали бесплатно тонне людей кто ультимейт издание дл2 взял. по факту эту игру дл2 окупает частично, бизнес план был такой у них.
а минусы будут - они длс 2 раз продают как полную игру.
DLS на 20 часов... ну, ладна)
Она у меня прям ооооочень хорошо идёт 250фпс, что я решил ограничение поставить на 165
У меня не работает ограничение, ставлю 165, все равно не ограничивает
у меня тоже
А ты что клоунский смайлик волоёб ебливый на ддр2 сидишь до сих пор?
// Евгениий Скороход
С учётом того, что изначально это планировалось в виде DLC, играется очень неплохо, мир небольшой, но насыщенный, графоний конечно не сильно далеко ушёл от предыдущих частей, но он хотя бы не мультяшный, как во 2-й части. Импакт от ударов, визуальные повреждения на зомбаках, да и недавняя новость о том, что в игре больше полутора сотни видом зомбаков оказалось правдой, в общем кайф каефный
Эта химера болотная на максимальной сложности задушила прям