Создавая "Режим зверя", разработчики Dying Light:The Beast черпали вдохновение в Pac-Man

Какой бы страшной и пугающей ни была франшиза Dying Light от Techland, часть ее источников вдохновения вполне дружелюбна к детям. Например: «Режиме зверя» (Beast Mode) Кайла Крейна в грядущей Dying Light:The Beast был вдохновлен классической игрой от Namco - Pac-Man.

В интервью Famitsu директор франшизы Dying Light Тимон Смектала рассказал, что режим «Зверя» поможет игрокам испытать чувство катарсиса. Смектава сравнил «Режиме зверя» с тем, как Пакман получает Power Pellet. По умолчанию Пакман слишком слаб и должен уворачиваться от преследующих его призраков. Но когда ему достается Power Pellet, амплуа меняются, он сам охотится за призраками. Разработчики оценили ощущения, которые вызывает режим «Зверя», и надеются, что игроки сочтут его свежим и увлекательным. При этом они не хотели, чтобы новый режим превращал игру в «одностороннюю бойню». По словам Смекталы, при всей силе «Режиме зверя», для его активации нужно выполнить определенные условия (судя по его словам, новый режим имеет длительный период кулдауна).

Из-за огромной силы «Режима зверя» игрокам следует заранее подумать, когда его лучше активировать. Новый тип врага - Химера - также направлен на то, чтобы сдерживать игроков, так как его сила и высокий уровень здоровья могут стать проблемой даже при активном режиме «Зверь». К слову, при создании внешнего вида огромных химер, помимо человеческой анатомии, дизайнеры черпали вдохновение из манги Хадзимэ Исаяма «Атака на Титана».

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа для PlayStation 5, PC и Xbox Series X|S. Версия для PlayStation 4 и Xbox One должна появится до конца 2025 года.