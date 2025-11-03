Стартовала коллаборация Dying Light: The Beast и PUBG MOBILE

Компания Techland запустила первый кроссовер Dying Light: The Beast и королевской битвы PUBG MOBILE. Коллаборация завершится 21 ноября 2025 года.

Теперь игроки могут отправиться на новое задание, побороться за аирдропы и получить культовую чугунную сковороду в качестве своего любимого оружия. Чтобы получить доступ к этому кроссоверному контенту, необходимо посетить страницу события Dying Light Outpost и активировать миссию «Сковорода». Затем, в Dying Light: The Beast, в игровом инвентаре игроков ждёт скин для машины «Airdrop Finder».

После завершения основной миссии «Power Gambit» игроки могут начать миссию «Сковорода», собрать предметы и столкнуться с предстоящими испытаниями. Но следует соблюдать осторожность: один из помощников барона охотится за добычей и надеется, что эти предметы помогут его людям получить награду.

По мере прохождения миссии игроки будут исследовать различные локации в Кастор-Вудс, соревнуясь за то, чтобы добраться до воздушных предметов раньше войск барона. И, конечно же, по пути их ждут сюрпризы и ценные награды в конце.

Те, кто выживет и завершит миссию, получат коллекцию предметов в тематике PUBG MOBILE. От легендарной сковороды и брутальной стальной биты до нового костюма Марка Мана — каждая награда даёт бонусы, улучшающие игровой процесс.

Используя предметы снаряжения, игроки будут получать больше опыта, наносить больше смертельных выстрелов в голову и увеличивать урон от огнестрельного оружия. Кроме того, прикрепив брелок «Поле битвы» к любому оружию, можно повысить боевую эффективность и усилить удары.