Стрельба в Dying Light: The Beast принесет не меньше удовольствия, чем ближний бой

Сказать, что отношения серии Dying Light с оружием были сложными, - это не просто утверждение, это честное признание руководителя франшизы Тимона Смекталы. В разговоре с GamesRadar+ Смектала рассказал о запутанной истории Dying Light с оружием и огнестрельным оружием.

По словам руководителя франшизы, Techland получали много отзывов от игравших в оригинальную Dying Light с вопросом "зачем вообще нужно оружие" в игре, где все заточено под рукопашный бой, так что во второй части "мы его убрали". Естественно, "первое, что мы услышали после выхода [Dying Light 2], было „а где же оружие?“".

И хотя Techland как-то «удалось добавить его (огнестрельное оружие) в игру», в сети все равно бытует мнение, что пушки в Dying Light 2 либо не так полезны, как оружие для ближнего боя, либо им там просто не место. Так что понятно, почему в Techland решили потратить больше внимания на то, чтобы сбалансировать огнестрельное оружие в Dying Light: The Beast.

"Для Dying Light: The Beast мы решили: "Давайте дадим игрокам оружие, если они хотят, но также давайте сфокусируемся на оружии, чтобы оно действительно ощущалось наравне с рукопашным боем в плане физического воздействия, жестокости, но в то же время было сбалансировано, чтобы у игроков не было ощущения чрезмерного могущества"".

На самом деле в этом случае можно лишь посочувствовать команде Techland, поскольку в серии Dying Light все построено на стремительном паркуре и, в первую очередь, на комично-жутком кромсании зомби, особенно ближе к финалу, когда можно создавать безумно странные «машины для убийства», способные превратить все живое в фарш.

Оружие всегда казалось немного неуместным, но с учетом того, что Techland публично взяла на себя обязательства по его улучшению, можно надеяться на более сбалансированный арсенал оружия в целом.

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа на PS5, Xbox Series X/S и PC.