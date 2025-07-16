Сцены насилия в Dying Light: The Beast будут очень реалистичными

В штаб-квартире Techland происходят макабрические сцены - польская студия потратила несколько гектолитров искусственной крови, чтобы максимально реалистично показывать жестокие эффекты виртуального мира экшена Dying Light: The Beast. Видео, на котором запечатлена эта работа, выглядит столь же жутко, сколь и уморительно, наглядно демонстрируя особое внимание разработчиков к деталям

Как можно понять из ролика, в польской студии решили воссоздать ситуации, возникающие в игре, чтобы упростить работу художественного отдела. Для этого Techland привлекла актера, которому приходилось скользить, падать, ползать или волочиться по лужам искусственной крови. Что интересно, такая кровь оказалась не совсем подходящей, поэтому ее пришлось разбавлять с помощью... жидкости для мытья посуды. Получившиеся реалистичные следы и разводы были запечатлены на фотографиях, а затем перенесены в производство с помощью фотограмметрии.

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа на ПК и консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.