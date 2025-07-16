Сцены насилия в Dying Light: The Beast будут очень реалистичными

В штаб-квартире Techland происходят макабрические сцены - польская студия потратила несколько гектолитров искусственной крови, чтобы максимально реалистично показывать жестокие эффекты виртуального мира экшена Dying Light: The Beast. Видео, на котором запечатлена эта работа, выглядит столь же жутко, сколь и уморительно, наглядно демонстрируя особое внимание разработчиков к деталям
Как можно понять из ролика, в польской студии решили воссоздать ситуации, возникающие в игре, чтобы упростить работу художественного отдела. Для этого Techland привлекла актера, которому приходилось скользить, падать, ползать или волочиться по лужам искусственной крови. Что интересно, такая кровь оказалась не совсем подходящей, поэтому ее пришлось разбавлять с помощью... жидкости для мытья посуды. Получившиеся реалистичные следы и разводы были запечатлены на фотографиях, а затем перенесены в производство с помощью фотограмметрии.
Dying Light: The Beast выйдет 22 августа на ПК и консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
зачем? вот просто заем? главное нах-я? у мужика на лице было написано "убейте меня я ни хочу в этом учавствовать"
Сама наивность. Ты в курсе что в Польше государство выдает деньги на поддержку игр GameINN?
Вот сняли ролик, а это работа, "наглядно демонстрируя особое внимание разработчиков к деталям". Собственно списали 5 миллионов евро на это гувно.
а да? тогда понятно))
Это тупо наипалово.
Та не будут, иначе игру запретят везде
ну как бы сказать вообще если серьезно эти два показателя должны быть как небо и земля. Иначе получится "очень страшное кино".
А какой движок у игры будет??? // Nvidia Power
тебе ли е всё равно с твоей 5090?))
Главное чтобы под конец не зацензурили.