Свежий трейлер Dying Light: The Beast знакомит с главным антагонистом

На церемонии The Game Awards 2024 студия Techland представила новый трейлер игры Dying Light: The Beast. В центре внимания оказался новый главный антагонист — Барон, загадочный и жестокий учёный, ответственный за мучительные эксперименты над главным героем, Кайлом Крейном. Именно благодаря этим экспериментам герой приобрёл способности, схожие с возможностями зомби.
Трейлер впечатляет атмосферными сценами, подчеркивающими напряжение сюжета. Основной задачей игрока станет поиск Барона — хладнокровного, расчётливого и блестящего учёного, одержимого идеей восстановить порядок любыми средствами. Он использует зловещие штаммы вируса для экспериментов, не боясь жертв и разрушений. Кайл Крейн, в свою очередь, вооружён не только новыми способностями, но и мотивацией покончить с планами Барона.
В ролике подтверждены планы Techland на скорый релиз игры. Dying Light: The Beast выйдет летом 2025 года на ПК и консолях, продолжая развивать серию напряжённых зомби-экшенов.
Крутяк)
Вот это всё, что показали в видео я ждал во второй части, это мы играем.
Выглядит как длс ко 2 части ей богу. И вообще зачем делать ещё одну игру, когда в другой есть над чем работать? Или у них компания на столько разожралась, что будут 2 проекта поддерживать? Напомню, что первую часть развивали 7 лет. А 2 всего 2 года, хотя обещали поддержку больше, чем первой части. И тут они кидают часть сил на триквел. О чем это говорит?
Это говорит о том, что длц продают, как полноценную игру.