Свежий трейлер Dying Light: The Beast знакомит с главным антагонистом

На церемонии The Game Awards 2024 студия Techland представила новый трейлер игры Dying Light: The Beast. В центре внимания оказался новый главный антагонист — Барон, загадочный и жестокий учёный, ответственный за мучительные эксперименты над главным героем, Кайлом Крейном. Именно благодаря этим экспериментам герой приобрёл способности, схожие с возможностями зомби.

Трейлер впечатляет атмосферными сценами, подчеркивающими напряжение сюжета. Основной задачей игрока станет поиск Барона — хладнокровного, расчётливого и блестящего учёного, одержимого идеей восстановить порядок любыми средствами. Он использует зловещие штаммы вируса для экспериментов, не боясь жертв и разрушений. Кайл Крейн, в свою очередь, вооружён не только новыми способностями, но и мотивацией покончить с планами Барона.

В ролике подтверждены планы Techland на скорый релиз игры. Dying Light: The Beast выйдет летом 2025 года на ПК и консолях, продолжая развивать серию напряжённых зомби-экшенов.