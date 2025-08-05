Свежий трейлер выводит жестокость в Dying Light: The Beast на новый уровень

Techland представила новый трейлер под названием «Кровь и кишки», где можно увидеть возросший уровень жестокости и жестокости в Dying Light: The Beast. И если название не раскрывает сути, считайте это окончательным предупреждением: видео содержит крайне жестокое и откровенное насилие – смотрите его на свой страх и риск.

От первого до последнего кадра – непрерывный монтаж самых жестоких моментов Dying Light: The Beast, включая обезглавливания, сокрушительные удары, кровоточащие удары и эффектные добивания.

Таймон Смектала, директор франшизы Dying Light сказал:

Мы значительно усилили боди-хоррор, чтобы подарить вам ощущение борьбы за выживание и жажду мести Кайла. Одно дело видеть, как опускается шкала здоровья, и совсем другое — видеть, как плоть отделяется от костей, или видеть обожжённые и изуродованные лица всего в нескольких сантиметрах от тебя — вот так и рождаются кошмары!

Уровень жестокости достигается благодаря значительным техническим улучшениям собственного игрового движка.

Игровой директор Натан Лемэр добавил:

Мы переработали систему повреждений тела. Мы удвоили количество точек на врагах — мы называем их «узлами крови» — где игроки могут наносить урон, а также количество ран или повреждений, видимых на одном враге. Мы также повысили точность атак ближнего боя — теперь угол и траектория вашего удара определяют, куда именно вы попадёте и как на это отреагируют ваши враги. Теперь вы можете целиться и отрубать конечности ещё точнее, чем когда-либо!

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.