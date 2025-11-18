Techland анонсировала программу лояльности Dying Light и первую скидку на Dying Light: The Beast

В благодарность сообществу, которое поддерживает франшизу уже более десяти лет, Techland анонсировала программу лояльности Dying Light, предназначенную для самых преданных фанатов. В рамках этой инициативы студия представляет эксклюзивное предложение для всех, кто поддерживал серию на протяжении многих лет. С 18 ноября по 2 декабря игроки, владеющие Dying Light и/или Dying Light 2: Stay Human, получат скидку 25% на Dying Light: The Beast.

Все владельцы любой игры Dying Light (включая Dying Light: The Beast) также получат купон на скидку 25% на Dying Light: The Beast, которым можно поделиться с другом. Этот купон можно найти на Dying Light Outpost. Он действителен для Steam-версии игры и действует исключительно на сайте deathlightgame.com или на странице программы лояльности на Dying Light Outpost.

Techland также присоединяется к празднованию Чёрной пятницы с глобальным предложением для всех игроков. С 18 ноября по 2 декабря игроки могут воспользоваться скидкой 20% на Dying Light: The Beast на всех платформах — ПК, Xbox и PlayStation. Игра доступна в Steam, Epic Game Store, Heybox, магазинах Xbox и PlayStation.