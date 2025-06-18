Techland хочет перейти на 3-4-летний цикл разработки, начиная с Dying Light: The Beast

На Summer Game Fest 2025 года Кай Тацумото из Wccftech встретился с директором франшизы Dying Light в Techland Таймоном Смекталой, чтобы обсудить предстоящую игру польской студии Dying Light: The Beast.

В интервью Смектала не только защищает решение сделать Dying Light: The Beast отдельной игрой (она начиналась как DLC для Dying Light 2: Stay Human), но и сообщает, что Techland хочет выпускать игры чаще, сокращая средние циклы разработки.

Я понимаю, почему некоторые игроки могут подумать: «Сначала они хотели сделать небольшое дополнение, а теперь они берут полную цену, они просто хотят продать это как следующую игру». Но на самом деле суть в возвращении Кайла Крейна. Кампания сравнима с предыдущими играми, и я думаю, что это действительно лучшая Dying Light, которую мы когда-либо делали. В один день мы поняли, что у нас на руках новая игра.



Это осознание также является тем, что мы хотели бы предположить, двигаясь вперед как разработчики. Потому что на разработку Dying Light 1 и 2 ушло семь лет. Мы думаем, что с немного другим подходом, с большей сосредоточенностью, мы можем выпускать игры чаще. Мы, вероятно, рассматриваем трех- или четырехлетний цикл, и я думаю, что Dying Light: The Beast — это первый шаг в этом направлении.

Действительно, если учесть, что Dying Light 2: Stay Human вышла в феврале 2022 года, а Dying Light: The Beast должна выйти в конце августа 2025 года, то между двумя релизами пройдёт всего около трех с половиной лет. Что еще важнее, эта стратегия резко контрастирует с обычной разработкой AAA-игр, которая постоянно становится длиннее. В настоящее время для завершения среднестатистической AAA-игры требуется пять или более лет.

Это, несомненно, смелая стратегия от Techland, хотя нам сначала придется сыграть в Dying Light: The Beast, прежде чем оценивать, можно ли ее успешно реализовать.