Techland могла отменить Dying Light: The Beast, если бы актер главного героя первой части отказался от своей роли

Возвращение Кайла Крейна в роли протагониста у Techland обсуждалось довольно давно, ведь даже по слитому сценарию из отмененного второго DLC для Dying Light 2, Крейн мог составить компанию Эйдену.
Тем не менее, сам актер Роджер Крейг Смит даже не подозревал, что студия собирается вернуть его в игру и как оказалось, для Techland он оказался очень ценен по словам геймдиректора.
«Первое, что мы сделали, это позвонили Роджеру и сказали: "Эй, мужик, хочешь вернуться?" и он сказал: "Я думал, вы меня убили или, по крайней мере, превратили в Прыгуна".
Мы сказали:
У нас есть решение этой проблемы.
Определенно, было очень важно заполучить Роджера, и, честно говоря, я не могу себе представить другого актера, который озвучил бы Кайла Крейна на английском языке, что является основным воплощением этого персонажа».
Сюжет The Beast продолжит события Dying Light 2 в отдаленном регионе под названием «Касторские Леса».
Крейн действительно выжил после The Following, однако в течение 13 лет с момента пандемии был в заточении у антагониста по имени Барон, который ставил на нем опыты.
Сам Крейн, будучи зараженным Харранскии Вирусом стал от заразы лишь сильнее и именно об этом будет сюжет: как протагонист сможет отомстить Барону и сможет ли он сохранить человечность.
Кроме того Techland подтвердила, что в сюжете на этот раз не будет никаких политических интриг и войн фракций, как в сиквеле — новая игра полностью посвящена теме раскрытия Харранского Вируса и событий после оригинальной Dying Light.
Релиз The Beast состоится 22 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC.
Да лучше бы он отказался от своей роли. Да-да, я из тех кто "Не играл, но осуждаю"))
И зачем тебе это?
Значит ты любишь делать, но не думать перед тем, как сделать
Но в первой части герой был дауном. Его специально выбрали из-за этой сверхспособности.
А разве у его было много озвучки в 1й? Он там почти молчал
В смысле почти молчал???
У него вполне много было реплик.
Много это прям громко сказано. В прочем реплики были. Хотя вот сверху человек всё же прав. Большую часть времени он либо молчит или устраивает историю слезами как хлюпик. В прочем есть и весьма интересные разговоры. Хотя обычно это пару слов или от силы предложений от главного героя. Собственно и всё.
В основном мы там как главный герой, просто пешка на побегушках. У злодей и то больше экранного времени и действий как не смешно. А мы просто бегаешь кабанчиком туда, сюда. Изредка подакивая и три копейки вставляя. Которые по факту не решают на дальнейшие развитие событий. Ибо наше мнение как.... не особо и нужно большинству.