Techland могла отменить Dying Light: The Beast, если бы актер главного героя первой части отказался от своей роли

Возвращение Кайла Крейна в роли протагониста у Techland обсуждалось довольно давно, ведь даже по слитому сценарию из отмененного второго DLC для Dying Light 2, Крейн мог составить компанию Эйдену.

Тем не менее, сам актер Роджер Крейг Смит даже не подозревал, что студия собирается вернуть его в игру и как оказалось, для Techland он оказался очень ценен по словам геймдиректора.

«Первое, что мы сделали, это позвонили Роджеру и сказали: "Эй, мужик, хочешь вернуться?" и он сказал: "Я думал, вы меня убили или, по крайней мере, превратили в Прыгуна".

Мы сказали:

У нас есть решение этой проблемы.

Определенно, было очень важно заполучить Роджера, и, честно говоря, я не могу себе представить другого актера, который озвучил бы Кайла Крейна на английском языке, что является основным воплощением этого персонажа».

Сюжет The Beast продолжит события Dying Light 2 в отдаленном регионе под названием «Касторские Леса».

Крейн действительно выжил после The Following, однако в течение 13 лет с момента пандемии был в заточении у антагониста по имени Барон, который ставил на нем опыты.

Сам Крейн, будучи зараженным Харранскии Вирусом стал от заразы лишь сильнее и именно об этом будет сюжет: как протагонист сможет отомстить Барону и сможет ли он сохранить человечность.

Кроме того Techland подтвердила, что в сюжете на этот раз не будет никаких политических интриг и войн фракций, как в сиквеле — новая игра полностью посвящена теме раскрытия Харранского Вируса и событий после оригинальной Dying Light.

Релиз The Beast состоится 22 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC.