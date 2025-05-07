Techland может показать Dying Light: The Beast уже до конца мая — одна из стримерш CyborgAngel заявила, что это случится уже во второй половине месяца.

Скорее всего речь идет о полноценных превью от журналистов с закрытой презентации.

Кроме того геймдиректор франшизы Тимон Смекталла рассказал несколько новых подробностей по игре в недавних интервью.

Время суток и погодные условия влияют на значительную часть игрового экспириенса, как это было в первой части. Уже известно, что ночи станут более темными и опасными, но теперь изменения коснулись и погоду.

Например, во время езды в дождь, транспорт будет сильно заносить, оружия с электро-модификациями усилятся, а звуки шагов во время стелса станут более приглушенными.

Паркур все еще играет ключевую роль, несмотря на то, что действие игры происходит в пригороде с множеством лесов и болот.

Музыка, как и в сиквеле также подстраивается под действия игрока во время боя или свободного перемещения по карте.

При работе над дизайном зараженных, Techland изучала множество снимков мертвых людей для передачи более пугающей и жуткой атмосферы.

В игре появится новый зараженный «Химера», который изначально будет обычным босс-файтом, но затем появится в открытом мире. Смекталла рассказал о том, что новый тип врагов будет постоянно меняться и становится все опаснее и уродливее по мере прохождения.

Режим «Новой Игры +», хардкорная сложность и система «Легенд» с повышенными уровнями игрока пока не планируются на релизе.

Выход The Beast должен состояться уже летом на PlayStation, Xbox и PC. Это отдельный аддон про Кайла Крейна, изначально разработанный, как второе DLC к Dying Light 2.