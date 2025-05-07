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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 184 оценки

Techland может показать Dying Light: The Beast уже до конца мая

Solstice Solstice

Techland может показать Dying Light: The Beast уже до конца мая — одна из стримерш CyborgAngel заявила, что это случится уже во второй половине месяца.

Скорее всего речь идет о полноценных превью от журналистов с закрытой презентации.

Кроме того геймдиректор франшизы Тимон Смекталла рассказал несколько новых подробностей по игре в недавних интервью.

  • Время суток и погодные условия влияют на значительную часть игрового экспириенса, как это было в первой части. Уже известно, что ночи станут более темными и опасными, но теперь изменения коснулись и погоду.

Например, во время езды в дождь, транспорт будет сильно заносить, оружия с электро-модификациями усилятся, а звуки шагов во время стелса станут более приглушенными.

  • Паркур все еще играет ключевую роль, несмотря на то, что действие игры происходит в пригороде с множеством лесов и болот.

Музыка, как и в сиквеле также подстраивается под действия игрока во время боя или свободного перемещения по карте.

  • При работе над дизайном зараженных, Techland изучала множество снимков мертвых людей для передачи более пугающей и жуткой атмосферы.
  • В игре появится новый зараженный «Химера», который изначально будет обычным босс-файтом, но затем появится в открытом мире. Смекталла рассказал о том, что новый тип врагов будет постоянно меняться и становится все опаснее и уродливее по мере прохождения.
  • Режим «Новой Игры +», хардкорная сложность и система «Легенд» с повышенными уровнями игрока пока не планируются на релизе.

Выход The Beast должен состояться уже летом на PlayStation, Xbox и PC. Это отдельный аддон про Кайла Крейна, изначально разработанный, как второе DLC к Dying Light 2.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Такая параша конечно. Что первая, что вторая часть.

15
Sidorovich12

Зачем вообще тогда в них играешь? Калоед?

8
AlexFoRestor Sidorovich12

Отчасти да. Предпочитаю называть это "исследователь". Но можно и калоед, если угодно.

9
jax baron AlexFoRestor

мммм клоуны при параде.

2
Sidorovich12 AlexFoRestor

Просто калоеды обычно поедают калл. Давятся, через силу пихают его в себя. А потом жалуются какой калл невкусный.

Исследование это совсем другое.

AlexFoRestor Sidorovich12

Ну дык а как я узнаю, кал это или нет? Спасибо сказал бы, что я выполняю грязную работу за других. Я поиграл в это, оказалось, что игра - дрянь. Сиквел еще хуже. Взял удар на себя, но предупредил других, чтобы они к этой польской поделке не прикасались. А дальше уже каждый сам решает. Может это своего рода ассенизаторство, но кто-то же должен.

jax baron

наконец то.

2
Кей Овальд

Её тоже пять лет после релиза будут доделывать?

1
Baikal_Irkutsk

👍👌👏👏👏