Techland может показать Dying Light: The Beast уже до конца мая — одна из стримерш CyborgAngel заявила, что это случится уже во второй половине месяца.
Скорее всего речь идет о полноценных превью от журналистов с закрытой презентации.
Кроме того геймдиректор франшизы Тимон Смекталла рассказал несколько новых подробностей по игре в недавних интервью.
- Время суток и погодные условия влияют на значительную часть игрового экспириенса, как это было в первой части. Уже известно, что ночи станут более темными и опасными, но теперь изменения коснулись и погоду.
Например, во время езды в дождь, транспорт будет сильно заносить, оружия с электро-модификациями усилятся, а звуки шагов во время стелса станут более приглушенными.
- Паркур все еще играет ключевую роль, несмотря на то, что действие игры происходит в пригороде с множеством лесов и болот.
Музыка, как и в сиквеле также подстраивается под действия игрока во время боя или свободного перемещения по карте.
- При работе над дизайном зараженных, Techland изучала множество снимков мертвых людей для передачи более пугающей и жуткой атмосферы.
- В игре появится новый зараженный «Химера», который изначально будет обычным босс-файтом, но затем появится в открытом мире. Смекталла рассказал о том, что новый тип врагов будет постоянно меняться и становится все опаснее и уродливее по мере прохождения.
- Режим «Новой Игры +», хардкорная сложность и система «Легенд» с повышенными уровнями игрока пока не планируются на релизе.
Выход The Beast должен состояться уже летом на PlayStation, Xbox и PC. Это отдельный аддон про Кайла Крейна, изначально разработанный, как второе DLC к Dying Light 2.
Такая параша конечно. Что первая, что вторая часть.
Зачем вообще тогда в них играешь? Калоед?
Отчасти да. Предпочитаю называть это "исследователь". Но можно и калоед, если угодно.
мммм клоуны при параде.
Просто калоеды обычно поедают калл. Давятся, через силу пихают его в себя. А потом жалуются какой калл невкусный.
Исследование это совсем другое.
Ну дык а как я узнаю, кал это или нет? Спасибо сказал бы, что я выполняю грязную работу за других. Я поиграл в это, оказалось, что игра - дрянь. Сиквел еще хуже. Взял удар на себя, но предупредил других, чтобы они к этой польской поделке не прикасались. А дальше уже каждый сам решает. Может это своего рода ассенизаторство, но кто-то же должен.
наконец то.
Её тоже пять лет после релиза будут доделывать?
👍👌👏👏👏