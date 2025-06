Techland на Summer Game Fest покажет Dying Light: The Beast и сообщит дату релиза

Ведущий Summer Game Fest 2025 Джефф Кили сообщил в социальных сетях, что Dying Light: The Beast будет присутствовать на презентации 6 июня.

По этому случаю Techland планирует новую демонстрацию игрового процесса и выделит время, чтобы раскрыть дату выхода своей игры.

Dying Light: The Beast — спин-офф серии экшенов с элементами RPG, действие которых происходит в мире, захваченном живыми мертвецами. Изначально эта игра начиналась как дополнение к Dying Light 2: Stay Human, но со временем разрослась настолько, что стала самостоятельным проектом.

Главный герой Dying Light: The Beast — Кайл Крейн, известный по первой части серии и ее дополнению The Following. После 13 лет жестоких экспериментов главный герой вновь обретает свободу и планирует отомстить своим мучителям. Охота за последними приводит его в Кастор Вудс, некогда кишащий туристами, а теперь служащий ареной для различных фракций и орд зомби. Как будто этого было недостаточно, здесь рыщет могущественный зверь, из-за которого никто не может спать спокойно.

Dying Light: The Beast выйдет на PlayStation, Xbox и ПК в этом году.