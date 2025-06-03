Techland на Summer Game Fest покажет Dying Light: The Beast и сообщит дату релиза

Ведущий Summer Game Fest 2025 Джефф Кили сообщил в социальных сетях, что Dying Light: The Beast будет присутствовать на презентации 6 июня.
По этому случаю Techland планирует новую демонстрацию игрового процесса и выделит время, чтобы раскрыть дату выхода своей игры.
Dying Light: The Beast — спин-офф серии экшенов с элементами RPG, действие которых происходит в мире, захваченном живыми мертвецами. Изначально эта игра начиналась как дополнение к Dying Light 2: Stay Human, но со временем разрослась настолько, что стала самостоятельным проектом.
Главный герой Dying Light: The Beast — Кайл Крейн, известный по первой части серии и ее дополнению The Following. После 13 лет жестоких экспериментов главный герой вновь обретает свободу и планирует отомстить своим мучителям. Охота за последними приводит его в Кастор Вудс, некогда кишащий туристами, а теперь служащий ареной для различных фракций и орд зомби. Как будто этого было недостаточно, здесь рыщет могущественный зверь, из-за которого никто не может спать спокойно.
Dying Light: The Beast выйдет на PlayStation, Xbox и ПК в этом году.
Вторая часть была калом, первая часть была калом вряд ли что-то изменится
И твой комментарий тоже соответствует канону
и он сам кал по жизни
Первая часть была охрененна!
Главное, что бы сразу обозначили сколько эту игру они допиливать (на языке маркетологов - поддерживать) будут, как было со второй частью.
зато переигрывать прикольно было
В 1 части даже больше онлайн, чем во 2. Ну если предоставит оружие (уже заметно что будет и про верстаки сказали), а не только паркур в основе как в 2, то всё норм) К тому же отголоски The Following хотелись в 2, но получим тут.
Я помню как много ожидали от Dying Light 2, но в итоге получилось пресно и банально. Еще были скандалы со сменой ведущих разработчиков. Что нас ожидает на этот раз? Прорывного чего-то не жду.
Мне во второй части боевая система не понравилась, большинство оружия это просто размахи туда сюда, скучно было.
да по сравнению с тем что было заявлено изначально там все упростили - от сюжета до боевки.
на 2 часть уже забили длс были аренки ну3 ок // Андрей Павлов