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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 221 оценка

Techland начала раздавать Dying Light: The Beast всем обладателям Ultimate-издания Dying Light 2 - пока только в Steam

Solstice Solstice

Напомним, все покупатели Ultimate-издания Dying Light 2 до 30 сентября прошлого года получат Dying Light: The Beast бесплатно. Для остальных игра будет стоить как обычная игра.

Даже если вы сделали обычный апгрейд, а не предзаказывали игру до релиза, то все равно получите игру бесплатно.

Релиз Dying Light: The Beast состоится 22 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC. Версии на пастген выйдут до конца года.

Предзаказы уже открыты, а игра будет еще и с полным русским переводом, включая озвучку.

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21
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Jarvis666

Лол, игра ещё не вышла но её уже раздают, похоже будет кал, по другому никак не объяснить такую щедрость

24
Xabigv

Это тем кто купил Ultimate-издание и должен был получить DLC которое в процессе разработки стало отдельной игрой.

9
Jarvis666 Xabigv

Я понял это. И тем не менее, до*уя людей получат её бесплатно и это подозрительно

13
BloomingVysor Jarvis666

Что подозрительного? Обещали длс а получилась полноценная игра. И че им теперь репутацию портить?)

5
WerGC

я брал голд мне обещали 2 DLC получил одно

6
Neco-Aheron

Тебе обещали 2 DLC, а получил полноценную игру на 20-40 часов... Радуйся

5
ArtemOZR

какое еще голд? было только deluxe и ultimate, 2 dlc только за ultimate

2
erkins007

Не было там голда вообще.

2
Armen 88

Спасибо, ребята за подгон.

2
Константин335

Ultimate издание это какое? У меня куплен Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, дадут мне бесплатно или нет?

1
StarlaX

Нет

Maksim_33rus

нет не дадут только в Ultimate которого уже не продают

Gruz_

Да получишь. Поскольку Reloaded Edition это по сути Ultimate-издания Dying Light 2

2
BaalVII

У меня вчера появилась в библиотеке.

BloomingVysor

И кто их за язык тянул)

Lvinomord

Что то уж очень быстро они.....

TheCalvariam

так а чё они как fromsoftware на готовые ассеты налепили сверху, точнее посыпали сверху крошку, и выдают за полностью новую игру, ещё и цена соответственная, и х*ябесам за это ни сколько не стыдно.

Vulture883

Только что зашёл в стим и увидел её в библиотеке , интересно это обычное издание я получил бесплатно или deluxe как это проверить?

AttractiveValko

В историю покупок Steam зайди и найди там Dying light 2. Посмотри какое издание.

Zick211 AttractiveValko

Он не про это, а The beast какое издание выдали спрашивает.

askazanov

Ух какая щедрость)))