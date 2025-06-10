Techland начала раздавать Dying Light: The Beast всем обладателям Ultimate-издания Dying Light 2 - пока только в Steam

Напомним, все покупатели Ultimate-издания Dying Light 2 до 30 сентября прошлого года получат Dying Light: The Beast бесплатно. Для остальных игра будет стоить как обычная игра.
Даже если вы сделали обычный апгрейд, а не предзаказывали игру до релиза, то все равно получите игру бесплатно.
Релиз Dying Light: The Beast состоится 22 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC. Версии на пастген выйдут до конца года.
Предзаказы уже открыты, а игра будет еще и с полным русским переводом, включая озвучку.
Лол, игра ещё не вышла но её уже раздают, похоже будет кал, по другому никак не объяснить такую щедрость
Это тем кто купил Ultimate-издание и должен был получить DLC которое в процессе разработки стало отдельной игрой.
Я понял это. И тем не менее, до*уя людей получат её бесплатно и это подозрительно
Что подозрительного? Обещали длс а получилась полноценная игра. И че им теперь репутацию портить?)
я брал голд мне обещали 2 DLC получил одно
Тебе обещали 2 DLC, а получил полноценную игру на 20-40 часов... Радуйся
какое еще голд? было только deluxe и ultimate, 2 dlc только за ultimate
Не было там голда вообще.
Спасибо, ребята за подгон.
Ultimate издание это какое? У меня куплен Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, дадут мне бесплатно или нет?
Нет
нет не дадут только в Ultimate которого уже не продают
Да получишь. Поскольку Reloaded Edition это по сути Ultimate-издания Dying Light 2
У меня вчера появилась в библиотеке.
И кто их за язык тянул)
Что то уж очень быстро они.....
так а чё они как fromsoftware на готовые ассеты налепили сверху, точнее посыпали сверху крошку, и выдают за полностью новую игру, ещё и цена соответственная, и х*ябесам за это ни сколько не стыдно.
Только что зашёл в стим и увидел её в библиотеке , интересно это обычное издание я получил бесплатно или deluxe как это проверить?
В историю покупок Steam зайди и найди там Dying light 2. Посмотри какое издание.
Он не про это, а The beast какое издание выдали спрашивает.
Ух какая щедрость)))