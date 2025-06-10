Techland начала раздавать Dying Light: The Beast всем обладателям Ultimate-издания Dying Light 2 - пока только в Steam

Напомним, все покупатели Ultimate-издания Dying Light 2 до 30 сентября прошлого года получат Dying Light: The Beast бесплатно. Для остальных игра будет стоить как обычная игра.

Даже если вы сделали обычный апгрейд, а не предзаказывали игру до релиза, то все равно получите игру бесплатно.

Релиз Dying Light: The Beast состоится 22 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC. Версии на пастген выйдут до конца года.

Предзаказы уже открыты, а игра будет еще и с полным русским переводом, включая озвучку.