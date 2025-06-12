Techland объяснила, кто именно получит бесплатную копию Dying Light: The Beast

В последнее время Techland находится в вихре маркетингового турне, рекламируя Dying Light: The Beast после анонса даты выхода игры на выставке Summer Game Fest. Dying Light: The Beast выйдет 22 августа, и многие фанаты интересуются, смогут ли они получить доступ к игре, если приобрели Dying Light 2: Stay Human.

Первоначально Dying Light: The Beast должна была стать DLC для Dying Light 2, поэтому многие интересуются, смогут ли они получить ее бесплатно, если у них есть самое лучшее издание игры 2022 года. И вот, Techland прояснил ситуацию и развеял все сомнения.

Как сообщается в официальном заявлении на Reddit, все игроки, которые купили Ultimate-издание Dying Light 2: Stay Human - либо сразу после выхода, либо позже - получат Dying Light: The Beast без дополнительной платы. Игра автоматически появится в их библиотеке на той же платформе, для которой они купили Stay Human.

Также было упомянуто, что владельцы бесплатной копии, желающие обновить базовую версию Dying Light The Beast до Deluxe Edition, смогут сделать это только после релиза игры. Причина - возникшие технические трудности.

Напомним, что Ultimate-издание Dying Light 2 уже снято с продажи, а в Steam новая игра стоит $59,99 за предзаказ (или $69,99 за Deluxe-версию).