Techland объяснила, почему в Dying Light: The Beast будет только одна концовка

Предстоящий зомби-экшен Dying Light: The Beast не будет повторять разветвленные варианты повествования из Dying Light 2, и причиной тому - желание Techland восстановить официальный канон, который «намекнет на будущее серии».

В беседе с GamesRadar+ директор франшизы Таймон Смектала объяснил, что Techland частично отходит от повествовательных вариантов, которые позволяли игрокам Dying Light 2 формировать мир вокруг себя, в попытке «вернуться к тому, что мы знаем по Dying Light 1». Но есть и более конкретная причина, по которой у игроков будет гораздо меньше выбора в повествовании - Techland стремится к созданию каноничной концовки, на которую можно будет опираться в дальнейшем.

Во время прохождения Dying Light 2 игроки могли сами решать, каким будет финал игры. Но на этот раз разработчики отказались от частых вариантов выбора, поскольку The Beast должна определить будущее серии - чтобы спин-офф показал дальнейший путь, у него должна быть единая сюжетная концовка, к которой придут все фанаты.

Одна из вещей, которую сделает Dying Light: The Beast, - это наметит будущее всей постапокалиптической серии Techl. Мы очень хотели убедиться, что к концу игры Кайл Крейн [главный герой] будет там, где мы хотим его видеть, поэтому мы решили отказаться от повествовательного выбора, присутствующего в Dying Light 2, - сказал Смектала.

Хотя The Beast является спин-оффом серии, Techland относится к игре как к очень важной части вселенной. В одном из предыдущих интервью Смектала даже заявил, что эту часть в каком-то смысле можно назвать Dying Light 3.

Напомним, что релиз Dying Light: The Beast запланирован на 22 августа 2025 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.