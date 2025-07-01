Techland объяснила, почему в Dying Light: The Beast будет только одна концовка

Предстоящий зомби-экшен Dying Light: The Beast не будет повторять разветвленные варианты повествования из Dying Light 2, и причиной тому - желание Techland восстановить официальный канон, который «намекнет на будущее серии».
В беседе с GamesRadar+ директор франшизы Таймон Смектала объяснил, что Techland частично отходит от повествовательных вариантов, которые позволяли игрокам Dying Light 2 формировать мир вокруг себя, в попытке «вернуться к тому, что мы знаем по Dying Light 1». Но есть и более конкретная причина, по которой у игроков будет гораздо меньше выбора в повествовании - Techland стремится к созданию каноничной концовки, на которую можно будет опираться в дальнейшем.
Во время прохождения Dying Light 2 игроки могли сами решать, каким будет финал игры. Но на этот раз разработчики отказались от частых вариантов выбора, поскольку The Beast должна определить будущее серии - чтобы спин-офф показал дальнейший путь, у него должна быть единая сюжетная концовка, к которой придут все фанаты.
Одна из вещей, которую сделает Dying Light: The Beast, - это наметит будущее всей постапокалиптической серии Techl. Мы очень хотели убедиться, что к концу игры Кайл Крейн [главный герой] будет там, где мы хотим его видеть, поэтому мы решили отказаться от повествовательного выбора, присутствующего в Dying Light 2, - сказал Смектала.
Хотя The Beast является спин-оффом серии, Techland относится к игре как к очень важной части вселенной. В одном из предыдущих интервью Смектала даже заявил, что эту часть в каком-то смысле можно назвать Dying Light 3.
Напомним, что релиз Dying Light: The Beast запланирован на 22 августа 2025 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Хорошее решение
Не совсем. Так они станут заменителем Фар Края с паркуром и зомбями, т.к. сам Фар Край сдулся. Хороший заменитель, даже возможно выйдет отличный, но если Умирающий Свет не вернётся к истокам легендарной первой части, а будет дрифтовать в непонятных современных нарративах, то серия продолжится непонятной безвкусная кашицей-клоном. А ей надо своё наследие прокладывать, а не болтаться в пометке второ/третьесортного клона.
Лучше одна, но хорошая. А не как во второй части
значит сначала они обосрались с вариативностью, которую сами не смогли внятно прописать, а теперь это называется смелым творческим решением для восстановления канона. Просто нарративный директор решил, что его фанфик единственно верный, и теперь нужно срочно сделать реткон через спин-офф, потому что в прошлый раз игроки выбрали неправильный финал. Великий геймдизайн, когда нужно принудительно загнать героя в нужную точку для будущих ДЛЦ, потому что бюджет на 3 ветки сюжета уже попилили.
Истину глаголишь
Если концовка будет интересная это будет того стоить
И эти разговорились
А большое количество концовок реально востребовано. ведь потом полюбасу выпускают продолжение и берут за основу лишь одну концовку