Techland подробно разобрала трейлер Dying Light: The Beast, показанный на TGA 2024

Во время The Game Awards 2024 компания Techland представила новый захватывающий трейлер Dying Light: The Beast, в котором представила Барона и дату выхода — лето 2025 г. Сегодня компания опубликовала новый видеоролик, в котором директор франшизы Dying Light Таймон Смектала разбирает его и раскрывает интересные детали.

Барон бесчувственный, расчётливый, но блестящий учёный. Его настоящее имя — Мариус Фишер, последний потомок знатной династии крупных фармацевтических компаний из Кастор-Вудс. Он более десяти лет проводил жестокие эксперименты над Кайлом Крейном.

Убеждённый в том, что остатки человечества, пережившие вспышку, слабы, он считает своим моральным правом и высшим долгом восстановить порядок. Чтобы добиться этого, он глубоко погружается в эксперименты со зловещими штаммами вируса, преследуя свой грандиозный замысел, который до сих пор остаётся загадкой для всех, включая Кайла Крейна, который является всего лишь крошечной частью огромной головоломки, которую собирает Барон. Он не наслаждается болью, которую он причиняет, но принимает необходимость страданий, причиняемых его подданным, как простого побочного эффекта, необходимого для успеха в его испытаниях. В конце концов, высшее благо оправдывает все средства.

Видя страдания Кайла Крейна на протяжении 13 долгих лет, становится ясно, почему его жажда мести так сильна; но поддаться этому животному инстинкту может быть скользкой дорожкой, поскольку Кайл теперь обладает необычайными, звериными силами. Если дать ему волю безрассудно, он рискует стать тем самым монстром, которого он презирает.

А когда судьба выживших и фракций в долине Кастор-Вудс висит на волоске, ставки не могут быть выше. Кайл решает бороться за выживание людей, которые зависят от него, сдерживая своего внутреннего зверя, чтобы он не одержал верх.

Dying Light: The Beast выйдет летом 2025 года и будет доступна на ПК, PlayStation и Xbox.