Dying Light: The Beast 19.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 352 оценки

Techland подтвердила, что прохождение сюжетной кампании Dying Light: The Beast займет около 20 часов

Gruz_ Gruz_

Компания Techland подтвердили изданию Insider Gaming, что прохождение сюжетной кампании Dying Light: The Beast займет у игроков около 20 часов. Эта информация была ранее предоставлена GamesRadar. The Beast, которая изначально задумывалась как DLC, значительно разрослась и превратилась в полноценную самостоятельную игру.

Геймеры, стремящиеся пройти Dying Light: The Beast на 100%, должны будут потратить на это дополнительно 20-30 часов, которые следует прибавить к времени, затраченному на прохождение основной сюжетной линии. Как отметил руководитель франшизы Dying Light, Тимон Смектала, любой «дополнительный контент» обеспечит как минимум еще несколько десятков часов удовольствия.

В этом плане The Beast приближается к оригинальной игре Dying Light. Согласно данным howlongtobeat, первая часть серии, для игроков, сосредоточенных на основном сюжете и побочных заданиях, в среднем требовала 36 часов. Полное прохождение оригинала же занимало около 64 часов.

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября 2025 года на PC и консолях.

31
23
Комментарии:  23
Константин335

Спасибо что не под 50-100 часов как сейчас делают, 20 часов вполне хватит

16
simiola

20ч это ток основной сюжет, в принципе ведьмака 3 тоже можно за столько же пробежать осн сюжет

3
Геральт Батькович
11
simiola

20ч это ток основной сюжет, в принципе ведьмака 3 тоже можно за столько же пробежать осн сюжет

2
PuaJl4eJl

20 часов - это ни о чём,покупать точно не буду,а играть конечно буду)

10
simiola

20ч это ток основной сюжет, в принципе ведьмака 3 тоже можно за столько же пробежать осн сюжет

3
simiola

20ч это ток основной сюжет, в принципе ведьмака 3 тоже можно за столько же пробежать осн сюжет

2
PuaJl4eJl simiola

Я не проходил 3-его Ведьмака и не собираюсь, т.к не нравится весь этот тягомотный процесс разговора с персонажами, короче хрень, а не игра, скучная, интересно только боевка и то уже старая.

Neko-Aheron

Для отличной игры супер, тем более я точно буду ее перепроходить на макс сложности

6
VOVAMAS

Тоже так считаю! Это для данной игры,это золотая середина! А иначе будь игра на 100 или 200 часов,то многие бы просто перегорели и не прошли бы её даже полностью!

Лидер Мур

мало

1
CRAZY rock GAME

Считай для дополнения это вполне себе

1
Zick211

А сколько тебе надо? 500 часов от юбисофта?

5
Лидер Мур Zick211

хотя бы 40

2
AlluringJake

У меня займёт значительно больше.

1
LankyWeaver

а говорили 50