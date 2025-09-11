Techland подтвердила, что прохождение сюжетной кампании Dying Light: The Beast займет около 20 часов

Компания Techland подтвердили изданию Insider Gaming, что прохождение сюжетной кампании Dying Light: The Beast займет у игроков около 20 часов. Эта информация была ранее предоставлена GamesRadar. The Beast, которая изначально задумывалась как DLC, значительно разрослась и превратилась в полноценную самостоятельную игру.

Геймеры, стремящиеся пройти Dying Light: The Beast на 100%, должны будут потратить на это дополнительно 20-30 часов, которые следует прибавить к времени, затраченному на прохождение основной сюжетной линии. Как отметил руководитель франшизы Dying Light, Тимон Смектала, любой «дополнительный контент» обеспечит как минимум еще несколько десятков часов удовольствия.

В этом плане The Beast приближается к оригинальной игре Dying Light. Согласно данным howlongtobeat, первая часть серии, для игроков, сосредоточенных на основном сюжете и побочных заданиях, в среднем требовала 36 часов. Полное прохождение оригинала же занимало около 64 часов.

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября 2025 года на PC и консолях.