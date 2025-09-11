Techland подтвердила, что прохождение сюжетной кампании Dying Light: The Beast займет около 20 часов

Компания Techland подтвердили изданию Insider Gaming, что прохождение сюжетной кампании Dying Light: The Beast займет у игроков около 20 часов. Эта информация была ранее предоставлена GamesRadar. The Beast, которая изначально задумывалась как DLC, значительно разрослась и превратилась в полноценную самостоятельную игру.
Геймеры, стремящиеся пройти Dying Light: The Beast на 100%, должны будут потратить на это дополнительно 20-30 часов, которые следует прибавить к времени, затраченному на прохождение основной сюжетной линии. Как отметил руководитель франшизы Dying Light, Тимон Смектала, любой «дополнительный контент» обеспечит как минимум еще несколько десятков часов удовольствия.
В этом плане The Beast приближается к оригинальной игре Dying Light. Согласно данным howlongtobeat, первая часть серии, для игроков, сосредоточенных на основном сюжете и побочных заданиях, в среднем требовала 36 часов. Полное прохождение оригинала же занимало около 64 часов.
Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября 2025 года на PC и консолях.
Спасибо что не под 50-100 часов как сейчас делают, 20 часов вполне хватит
20ч это ток основной сюжет, в принципе ведьмака 3 тоже можно за столько же пробежать осн сюжет
20 часов - это ни о чём,покупать точно не буду,а играть конечно буду)
Я не проходил 3-его Ведьмака и не собираюсь, т.к не нравится весь этот тягомотный процесс разговора с персонажами, короче хрень, а не игра, скучная, интересно только боевка и то уже старая.
Для отличной игры супер, тем более я точно буду ее перепроходить на макс сложности
Тоже так считаю! Это для данной игры,это золотая середина! А иначе будь игра на 100 или 200 часов,то многие бы просто перегорели и не прошли бы её даже полностью!
мало
Считай для дополнения это вполне себе
А сколько тебе надо? 500 часов от юбисофта?
хотя бы 40
У меня займёт значительно больше.
а говорили 50