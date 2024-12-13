Techland показала новые скриншоты зомби-экшена Dying Light: The Beast

В дополнение к новому трейлеру Dying Light: The Beast, который был показан на церемонии The Game Awards 2024, Techland также представила и несколько новых скриншотов из следующей части зомби-экшена.

Как уже было анонсировано ранее, The Beast вернет в игру Кайла Крейна, главного героя оригинальной Dying Light, и наконец-то позволит фанатам узнать историю любимого персонажа. Кайлу предстоит сразиться с Бароном, главным злодеем игры, которого описывают как «безэмоционального, расчетливого, но гениального ученого» и «самую большую угрозу, с которой когда-либо сталкивался Кайл Крейн».

В роли Кайла вы жаждете отомстить тем, кто использовал вас в качестве лабораторной крысы. Это самостоятельное приключение в рамках серии Dying Light, события которого разворачиваются в небольшом регионе. Впрочем, здесь по-прежнему полным-полно зомби, которых можно рубить, резать, стрелять и сжигать.

Dying Light: The Beast находится в разработке для PC и PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S. Выход игры запланирован на лето следующего года.