Techland попросила тестеров Dying Light The Beast ставить баллы за каждый квест

Таймон Смектала, директор франшизы Dying Light: The Beast, в разговоре с GamesRadar рассказал, что Techland попросила тестеров игры «оценить каждый квест по отдельности», выставляя оценку по шкале из пяти баллов.
По словам Смекталы в среднем «практически все квесты» были оценены на 80 % и выше, но он не преминул заметить, что финальный квест - это кое-что особенное: "Последняя миссия в игре получила самый высокий балл [из] всех, что есть в игре". По его словам, оценки финальной миссии «близки к идеальным»: почти все плейтесты оценили ее выше четырех баллов из пяти. То есть по результатам внутренних плейтестов средний балл составил 4,96.
В прошлом месяце в отдельном интервью Insider Gaming Смектала рассказал, что Techland относится к Dying Light: The Beast как Dying Light 3. Изначально планировалось, что The Beast станет DLC для Dying Light 2, но в конечном итоге проект перерос в отдельную игру, в которой обещают более 20 часов геймплея.
Dying Light: The Beast выйдет 22 августа 2025 года для PS5, PC и Xbox Series X/S.
Конечно, верю и вспоминаю легендарную последнюю миссию в первой части с QTE-дракой двух дебилов.
Там до этой драки не фиговый такой побег сначала от бегунов в туннеле, потом нефиговый подъём на высотку. Эпичная QTE-ха в финале это получше будет, чем драка двух бомжей на заточках с полосочками хп.
Да-да, главный злодей пригласил главного героя. Одному видимо скучно было ждать вертолёт, а тот конечно же побежал.
Кто нибудь видел они уже показывали древо скилов и будет ли там отдельная ветка под режим зверя и под огнестрел.
Сам че не можешь найти на ютубе, там валяется куча.
Не то чтобы показывали, но кое-что разглядеть можно
Под зверя точно будет, об этом говорили, а вот под огнестрел хз
Ну, протестируем мы от души ✊ Если оптимизон будет, как в предыдущей части, то игру можно будет вдоль и поперёк пройти на 100%👍🍻 // Nvidia Power