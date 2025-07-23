Techland попросила тестеров Dying Light The Beast ставить баллы за каждый квест

Таймон Смектала, директор франшизы Dying Light: The Beast, в разговоре с GamesRadar рассказал, что Techland попросила тестеров игры «оценить каждый квест по отдельности», выставляя оценку по шкале из пяти баллов.

По словам Смекталы в среднем «практически все квесты» были оценены на 80 % и выше, но он не преминул заметить, что финальный квест - это кое-что особенное: "Последняя миссия в игре получила самый высокий балл [из] всех, что есть в игре". По его словам, оценки финальной миссии «близки к идеальным»: почти все плейтесты оценили ее выше четырех баллов из пяти. То есть по результатам внутренних плейтестов средний балл составил 4,96.

В прошлом месяце в отдельном интервью Insider Gaming Смектала рассказал, что Techland относится к Dying Light: The Beast как Dying Light 3. Изначально планировалось, что The Beast станет DLC для Dying Light 2, но в конечном итоге проект перерос в отдельную игру, в которой обещают более 20 часов геймплея.

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа 2025 года для PS5, PC и Xbox Series X/S.