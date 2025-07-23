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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 282 оценки

Techland попросила тестеров Dying Light The Beast ставить баллы за каждый квест

Gruz_ Gruz_

Таймон Смектала, директор франшизы Dying Light: The Beast, в разговоре с GamesRadar рассказал, что Techland попросила тестеров игры «оценить каждый квест по отдельности», выставляя оценку по шкале из пяти баллов.

По словам Смекталы в среднем «практически все квесты» были оценены на 80 % и выше, но он не преминул заметить, что финальный квест - это кое-что особенное: "Последняя миссия в игре получила самый высокий балл [из] всех, что есть в игре". По его словам, оценки финальной миссии «близки к идеальным»: почти все плейтесты оценили ее выше четырех баллов из пяти. То есть по результатам внутренних плейтестов средний балл составил 4,96.

В прошлом месяце в отдельном интервью Insider Gaming Смектала рассказал, что Techland относится к Dying Light: The Beast как Dying Light 3. Изначально планировалось, что The Beast станет DLC для Dying Light 2, но в конечном итоге проект перерос в отдельную игру, в которой обещают более 20 часов геймплея.

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа 2025 года для PS5, PC и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
ZAUSA
"Последняя миссия в игре получила самый высокий балл [из] всех, что есть в игре".

Конечно, верю и вспоминаю легендарную последнюю миссию в первой части с QTE-дракой двух дебилов.

5
Lоken

Там до этой драки не фиговый такой побег сначала от бегунов в туннеле, потом нефиговый подъём на высотку. Эпичная QTE-ха в финале это получше будет, чем драка двух бомжей на заточках с полосочками хп.

6
ZAUSA Lоken

Да-да, главный злодей пригласил главного героя. Одному видимо скучно было ждать вертолёт, а тот конечно же побежал.

4
saa0891

Кто нибудь видел они уже показывали древо скилов и будет ли там отдельная ветка под режим зверя и под огнестрел.

2
Zick211

Сам че не можешь найти на ютубе, там валяется куча.

2
kedmaker

Не то чтобы показывали, но кое-что разглядеть можно

1
Exsazx

Под зверя точно будет, об этом говорили, а вот под огнестрел хз

1
Пользователь ВКонтакте

Ну, протестируем мы от души ✊ Если оптимизон будет, как в предыдущей части, то игру можно будет вдоль и поперёк пройти на 100%👍🍻 // Nvidia Power

2