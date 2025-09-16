Techland празднует достижение Dying Light: The Beast одного миллиона предзаказов подарком для всех игроков

Dying Light: The Beast достигла впечатляющей отметки в 1 миллион проданных копий ещё до официального релиза. В честь этого важного события Techland объявила о специальных наградах для всех игроков, оформивших предзаказ игры.

Польский разработчик подтвердил, что все, кто оформил предзаказ или планирует сделать предзаказ до релиза, получат скин для автомобиля APEX с его характерным фосфоресцирующим дизайном. Этот бонус будет доступен с 20 сентября, а набор «Герой Харрана» будет доступен в день запуска игры.

В качестве дополнительного сюрприза Techland также добавила эксклюзивный облик Кайла Крейна, вдохновлённый оригинальным обликом главного героя из первой Dying Light. Этот предмет станет ещё одним стимулом для поклонников серии, желающих погрузиться в новую игру.

Dying Light: The Beast выйдет 18 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.