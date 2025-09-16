Techland празднует достижение Dying Light: The Beast одного миллиона предзаказов подарком для всех игроков

Dying Light: The Beast достигла впечатляющей отметки в 1 миллион проданных копий ещё до официального релиза. В честь этого важного события Techland объявила о специальных наградах для всех игроков, оформивших предзаказ игры.
Польский разработчик подтвердил, что все, кто оформил предзаказ или планирует сделать предзаказ до релиза, получат скин для автомобиля APEX с его характерным фосфоресцирующим дизайном. Этот бонус будет доступен с 20 сентября, а набор «Герой Харрана» будет доступен в день запуска игры.
В качестве дополнительного сюрприза Techland также добавила эксклюзивный облик Кайла Крейна, вдохновлённый оригинальным обликом главного героя из первой Dying Light. Этот предмет станет ещё одним стимулом для поклонников серии, желающих погрузиться в новую игру.
Dying Light: The Beast выйдет 18 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Спасибо чуваки😁
тачка огонь, заценим послезавтра)
Ахаха)).
так чё полы не моешь? высрак.
норм скин - но вот если бы машину можно было менять кузов и т.д было бы идеально (хотя тачка нравиться)
Это было бы норм, ну думаю тут тачка, так просто для галочки. Они решили в эту часть все сразу и не как с 3 частью как было с огнестрелом, что только через пару лет вроде сделали. А тут в этой все и сразу.
ну чё за 2 дня заподлянка есть?
Почти лого самураев из КБ. Красивая
Буду ждать максимальную скидку, я никуда не тороплюсь, еще успею поиграть))
Дело твое.
какой охренительный подарок!!!!!)))))
За Deluxe версию вообще сейчас какую хрень дают, раньше хоть Sesson Pass входил или какие то будущие ДЛС, сейчас одни скины суют, взял обычную версию.
А предзагрузка есть?
на консолях уже началась