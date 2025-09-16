ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 375 оценок

Techland празднует достижение Dying Light: The Beast одного миллиона предзаказов подарком для всех игроков

monk70 monk70

Dying Light: The Beast достигла впечатляющей отметки в 1 миллион проданных копий ещё до официального релиза. В честь этого важного события Techland объявила о специальных наградах для всех игроков, оформивших предзаказ игры.

Польский разработчик подтвердил, что все, кто оформил предзаказ или планирует сделать предзаказ до релиза, получат скин для автомобиля APEX с его характерным фосфоресцирующим дизайном. Этот бонус будет доступен с 20 сентября, а набор «Герой Харрана» будет доступен в день запуска игры.

В качестве дополнительного сюрприза Techland также добавила эксклюзивный облик Кайла Крейна, вдохновлённый оригинальным обликом главного героя из первой Dying Light. Этот предмет станет ещё одним стимулом для поклонников серии, желающих погрузиться в новую игру.

Dying Light: The Beast выйдет 18 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

26
15
Комментарии:  15
OmGRoNiKS_TM

Спасибо чуваки😁

7
Лидер Мур

тачка огонь, заценим послезавтра)

6
Комментарий удален
Котян Сутоевич Лидер Мур

Ахаха)).

1
jax baron Лидер Мур

так чё полы не моешь? высрак.

5
jax baron

норм скин - но вот если бы машину можно было менять кузов и т.д было бы идеально (хотя тачка нравиться)

6
ОгурчикЮрец

Это было бы норм, ну думаю тут тачка, так просто для галочки. Они решили в эту часть все сразу и не как с 3 частью как было с огнестрелом, что только через пару лет вроде сделали. А тут в этой все и сразу.

1
jax baron

ну чё за 2 дня заподлянка есть?

3
YeahAmaDuck

Почти лого самураев из КБ. Красивая

3
Енот Херсонский

Буду ждать максимальную скидку, я никуда не тороплюсь, еще успею поиграть))

2
Алан Битаров

Дело твое.

AHDPEU86

какой охренительный подарок!!!!!)))))

1
saa0891

За Deluxe версию вообще сейчас какую хрень дают, раньше хоть Sesson Pass входил или какие то будущие ДЛС, сейчас одни скины суют, взял обычную версию.

1
Dark1994

А предзагрузка есть?

JohnTornton

на консолях уже началась

3