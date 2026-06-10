Techland представила инициативу по созданию контента для Dying Light 2

Компания Techland сегодня представила The Breach, новую инициативу по созданию контента для Dying Light 2: Stay Human, которая открывает франшизу для новых впечатлений, новых способов игры и постоянного потока тематических миров, в которые игроки могут погрузиться.

Программа объединяет два вида пользовательского контента (UGC): карты, созданные в тесном сотрудничестве разработчиков Techland и избранных создателей; и выдающиеся модификации, выбранные за их смелые идеи и свежий взгляд на формулу Dying Light. Разнообразие контента намеренно подобрано: он курируется Techland и поддерживается людьми, которые играют в игру.

В Techland мы всегда искали новые способы внедрения инноваций, и мы видим огромный потенциал в пользовательском контенте. Предоставляя игрокам подходящую структуру и инструменты, мы даем им возможность создавать и делиться новыми впечатлениями в мире Dying Light 2: Stay Human.

Патч 1.28 запускает программу с её первой главой, «Архивы выживания». Любимые фанатами персонажи Толга и Фатин разорвали ткань вселенной, выпустив тщательно отобранные карты, которые варьируются от сценариев, разработанных совместно с нашей студией, до необработанных работ сообщества, которые ведут мир в неожиданных направлениях. Ожидайте множество новых вариантов игрового процесса, включая перемещение от третьего лица, паркур в условиях низкой гравитации, хардкорные зоны выживания и экспериментальные модификаторы, которые меняют основную формулу так, как это никогда не было возможно в основной игре.

The Breach также даёт игрокам множество причин возвращаться снова и снова. Игроки зарабатывают опыт как в основной игре, так и на новых картах и ​​в режимах, поэтому прогресс сохраняется, где бы вы ни играли. Каждая глава также приносит новое оружие и снаряжение.

Патч 1.28 также вносит значительные улучшения в основную игру. С самого первого дня нашей целью было сделать Dying Light 2: Stay Human максимально плавной и захватывающей. Разработчики переработали начальные часы игры, чтобы облегчить освоение для новых игроков, перебалансировали раннюю стадию игры — сложность сражений и доступность добычи на ранних этапах — чтобы игроки быстрее погрузились в основной игровой процесс.

Также обновлена графика игры, включая элементы окружения, освещение в кат-сценах и общий цветовой баланс, чтобы улучшить погружение и приблизить атмосферу к более широкой вселенной Dying Light. Кроме того, было устранено множество проблем, о которых сообщало сообщество.