ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 2 496 оценок

Techland представила тизер нового режима сложности для Dying Light: The Beast

Gruz_ Gruz_

Похоже, студия Techland готовит для Dying Light: The Beast суровое испытание — хардкорный режим с перманентной смертью, релиз которого намечен на 26 марта 2026 года. Главным нововведением станет экстремальный уровень сложности, не прощающий ошибок.

В коротком ролике разработчики лаконично намекнули на бескомпромиссную концепцию выживания: любая ошибка приведет к окончательной гибели персонажа и потере прогресса. Слоганы тизера — «Если упадешь — это конец», «Второго шанса не будет» и «Кайл не отдыхает, он просто перезаряжается…» — подчеркивают суровый характер испытания в лесах Кастора.

Система перманентной смерти призвана усилить атмосферу неизвестности и опасности. За 13 лет плена Кайл Крейн превратился в беспощадную «машину для убийства», и теперь игрокам предстоит действовать предельно осторожно: цена каждого решения в противостоянии с новыми видами зараженных станет критической.

Релиз обновления состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

23
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Mersedy

Я уже представляю, как эту сложность будут проходить через бэкапы сохранений

6
Christer G

Лучше бы дали сложность где зомби получают урон только ударами по голове.

3
sa1958

Ну и ладно.

2
Kubominator

Да начнётся жесть!

1
SoRaS3

Если бы там был лимит на зомбарей, а так спавнятся бесконечно из "воздуха".

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ