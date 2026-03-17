Techland представила тизер нового режима сложности для Dying Light: The Beast

Похоже, студия Techland готовит для Dying Light: The Beast суровое испытание — хардкорный режим с перманентной смертью, релиз которого намечен на 26 марта 2026 года. Главным нововведением станет экстремальный уровень сложности, не прощающий ошибок.

В коротком ролике разработчики лаконично намекнули на бескомпромиссную концепцию выживания: любая ошибка приведет к окончательной гибели персонажа и потере прогресса. Слоганы тизера — «Если упадешь — это конец», «Второго шанса не будет» и «Кайл не отдыхает, он просто перезаряжается…» — подчеркивают суровый характер испытания в лесах Кастора.

Система перманентной смерти призвана усилить атмосферу неизвестности и опасности. За 13 лет плена Кайл Крейн превратился в беспощадную «машину для убийства», и теперь игрокам предстоит действовать предельно осторожно: цена каждого решения в противостоянии с новыми видами зараженных станет критической.

Релиз обновления состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.