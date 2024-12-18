Techland раскрыла личность Барона, главного антагониста Dying Light: The Beast

Компания Techland раскрыла новые подробности грядущего зомби-шутера Dying Light: The Beast. После показанного на The Game Awards трейлера создатели решили рассказать поклонникам о персонаже Бароне - главном антагонисте игры. Так что же это за расчетливый ученый, показанный в новом трейлере?

В грядущей Dying Light: The Beast разработчики Techland решили сосредоточиться на конфликте между Кайлом Крейном, главным героем, знакомым по первой части серии, и его новым заклятым врагом, Бароном. Данный персонаж не является каким-то случайным злодеем, а совсем наоборот. Как рассказал Таймон Смектала, Мариус Фишер, так зовут Барона, - человек, чьи корни уходят в ранние времена Кастор Вудса, где и разворачивается события спин-оффа.

Его стиль чистый, классический и элегантный — представьте себе изысканный стиль «старых денег».

Барон, не смотря на жизнь в постапокалиптической реальности, коллекционирует предметы искусства (в трейлере мы даже видим картину Франсиско Гойи «Сатурн, пожирающий собственных детей»), любит украшения, носит костюмы и увлекается технологиями, в общем, он точно не относится к типичным «выжившим». По словам разработчика Кэтрин Тарнацка-Полито, среди самых интересных легенд о нем - то, что он из рода, основанного местной ведьмой. В вышеупомянутом трейлере показан его фамильный герб, на котором якобы изображен славянский бог солнца и луны Хорс.

По словам разработчиков, семья Мариуса Фишера - это «благородная фармацевтическая династия из Кастор Вудс», последним потомком которой он и является. Из других мелочей - он учился в США, не испытывает эмпатии, помешан на науке и совсем не воспринимает вирус как катастрофу.

Dying Light: The Beast выйдет в 2025 году на ПК, PS4, PS5, X-One и Xbox X|S.