Techland раскрыла полные системные требования Dying Light: The Beast, в том числе для ноутбуков

Компания Techland раскрыла полный список характеристик ПК для Dying Light: The Beast, и они весьма скромны. В них нет ничего слишком драматичного, и вы сможете играть в игру в разрешении 1440p при 60 кадрах в секунду без особых усилий.

В описании также указано, что игре потребуется около 70 ГБ дискового пространства, что она поддерживает трассировку лучей, сверхширокое разрешение и «глубокие возможности настройки».

В новом релизе Techland подтвердила характеристики ПК и ноутбука для Dying Light: The Beast. Тем, кто хочет играть в разрешении 4K Ultra при 60 кадрах в секунду, понадобится самая современная система, но это было ожидаемо.

Минимальные характеристики:

Производительность: 1080p 30 кадров в секунду

Настройки графики: НИЗКИЕ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A750

Объём видеопамяти: 6 ГБ

Процессор: Intel i5-13400 / AMD Ryzen 7 5800F

Оперативная память: 16 ГБ

Операционная система: Windows 10 или новее

Накопитель: 70 ГБ SSD

Рекомендуемые характеристики:

Производительность: 1440p 60 кадров в секунду

Настройки графики: СРЕДНИЕ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 TI / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc B580

Объём видеопамяти: 8 ГБ

Процессор: Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 7700

Оперативная память: 16 ГБ

ОС: Windows 10 или новее

Накопитель: 70 ГБ SSD

Высокие характеристики:

Производительность: 4K 60 кадров в секунду

Настройки графики: ВЫСОКИЕ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 TI / AMD Radeon RX 7900 GRE

Память видеокарты: 12 ГБ

Процессор: Intel i7-13700K / AMD Ryzen 9 7800 X3D

Оперативная память: 32 ГБ

ОС: Windows 10 или новее

Накопитель: 70 ГБ SSD

Сверхвысокие характеристики:

Производительность: 4K 60 кадров в секунду

Настройки графики: ULTRA (RT с генерацией кадров)

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 / AMD Radeon RX 9070 / Intel Arc B580

Память видеокарты: 12 ГБ

Процессор: Intel i9-14900K / AMD Ryzen 9 7950 X3D

Оперативная память: 32 ГБ

ОС: Windows 10 или новее

Накопитель: 70 ГБ SSD

Вот полный список поддерживаемых технологий на ПК или ноутбуке для Dying Light: The Beast:

Глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей

Поддержка сверхширокого разрешения

Апскейлер и генерация кадров: Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4 и AMD FSR 3.1 и 4 (на некоторых устройствах)

Расширенные возможности настройки

Поддержка динамического разрешения

Поддержка HDR

Оптимизация задержки: Nvidia Reflex 2, AMD AntiLag 2 и Intel Xe Low Latency

Рекомендуемые характеристики для ноутбуков: