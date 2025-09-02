ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 19.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 325 оценок

Techland раскрыла полные системные требования Dying Light: The Beast, в том числе для ноутбуков

monk70 monk70

Компания Techland раскрыла полный список характеристик ПК для Dying Light: The Beast, и они весьма скромны. В них нет ничего слишком драматичного, и вы сможете играть в игру в разрешении 1440p при 60 кадрах в секунду без особых усилий.

В описании также указано, что игре потребуется около 70 ГБ дискового пространства, что она поддерживает трассировку лучей, сверхширокое разрешение и «глубокие возможности настройки».

В новом релизе Techland подтвердила характеристики ПК и ноутбука для Dying Light: The Beast. Тем, кто хочет играть в разрешении 4K Ultra при 60 кадрах в секунду, понадобится самая современная система, но это было ожидаемо.

Минимальные характеристики:

  • Производительность: 1080p 30 кадров в секунду
  • Настройки графики: НИЗКИЕ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A750
  • Объём видеопамяти: 6 ГБ
  • Процессор: Intel i5-13400 / AMD Ryzen 7 5800F
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Операционная система: Windows 10 или новее
  • Накопитель: 70 ГБ SSD

Рекомендуемые характеристики:

  • Производительность: 1440p 60 кадров в секунду
  • Настройки графики: СРЕДНИЕ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 TI / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc B580
  • Объём видеопамяти: 8 ГБ
  • Процессор: Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 7700
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • ОС: Windows 10 или новее
  • Накопитель: 70 ГБ SSD

Высокие характеристики:

  • Производительность: 4K 60 кадров в секунду
  • Настройки графики: ВЫСОКИЕ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 TI / AMD Radeon RX 7900 GRE
  • Память видеокарты: 12 ГБ
  • Процессор: Intel i7-13700K / AMD Ryzen 9 7800 X3D
  • Оперативная память: 32 ГБ
  • ОС: Windows 10 или новее
  • Накопитель: 70 ГБ SSD

Сверхвысокие характеристики:

  • Производительность: 4K 60 кадров в секунду
  • Настройки графики: ULTRA (RT с генерацией кадров)
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 / AMD Radeon RX 9070 / Intel Arc B580
  • Память видеокарты: 12 ГБ
  • Процессор: Intel i9-14900K / AMD Ryzen 9 7950 X3D
  • Оперативная память: 32 ГБ
  • ОС: Windows 10 или новее
  • Накопитель: 70 ГБ SSD

Вот полный список поддерживаемых технологий на ПК или ноутбуке для Dying Light: The Beast:

  • Глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей
  • Поддержка сверхширокого разрешения
  • Апскейлер и генерация кадров: Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4 и AMD FSR 3.1 и 4 (на некоторых устройствах)
  • Расширенные возможности настройки
  • Поддержка динамического разрешения
  • Поддержка HDR
  • Оптимизация задержки: Nvidia Reflex 2, AMD AntiLag 2 и Intel Xe Low Latency

Рекомендуемые характеристики для ноутбуков:

  • Производительность: 1080p 60 к/с
  • Настройки графики: СРЕДНИЕ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop / AMD Ryzen AI 9 370
  • Память видеокарты: 8 ГБ
  • Процессор: Intel Core i7-12700H / AMD Ryzen 7 6800H
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • ОС: Windows 10 или новее
  • Накопитель: 70 ГБ SSD
Комментарии: 58
Ваш комментарий
Krio_ru

«Скромные»? Эм… А никого не смущают минималки к процу? И вообще то что требования к процу рекордные?

11
JekaMakar

Меня смущают, например то, что 5800f не существует

2
10Q

Ага, даже нет 12 поколения Intel, сходу i5 13400, даже i3 в пролёте!

1
BLOCK0

Ещё как смущает, минималка у проца выше чем на пс5, а игра так то и на пс4 каким-то образом выходит

3
Nick1906

Я конечно рад, что моя 3070 уже попала в лигу средних при QHD, скоро в стан нытиков-нишебродов перейду 🤟

НО, требования они по ходу с бодуна писали, обожравшись палёной польской водкой, успев выдумать проц Ryzen 5800F 🤦🏼‍♂️

6
jax baron

нет будет просто опять не оптимизированный как и 2 часть

Costollom
Минимальные характеристики:
Производительность: 1080p 30 кадров в секунду

Это что-то новое. А можно 15 кадров с видеокартой 1050?

5
askazanov

Ага мечтай)))

Лидер Мур

думают об инвалидах, уважение конечно

1
Costollom askazanov

"Сверхминимальные"

2
Zick211
9 7800 X3D

What? он 7, а не 9.

AMD Ryzen 7 5800F

А этот процессор вообще существует?) Ни разу не видел....

Разрабы как будто на амд не тестили (или вообще в железо не шарят), только спонсорский Интел и всё.

4
Denis Kyokushin

C интелом попутали)

Gridon

Список поддерживаемых апскейлеров длиннее чем список контента в самой игре, что как бы намекает на то что без костылей этот технологический шедевр будет выдавать 15 кадров на любом железе.

4
10Q

Долгая оптимизация будет как у DL2, до 5 лет)

1
Dakini

Почему вдруг все современные игры стали жрать минимум 6 гб оперативы и под 100гб на харде? Прорыва графического нет, куда уходят ресурсы железа?

4
Great-heartedElio

а сколько должно быть? 20? могут сделать 20, но это не солидно. Никто всерьёз не будет воспринимать игру.

1
vvvjust

Как же я люблю такие требования, СРЕДНИЙ пресет для 1440р и 60фпс, как будто на ультрах в этом разрешении никто не играет

4
norton672

1060 в минималках это вообще неожиданно. Хотя Бист вроде на двилге второй части будет, а там была хорошая оптимизация. Очень хотелось бы, чтоб на РогАллике пошло.

4
jax baron

куёвая там была отимезация, после 2 лет она стала нормальна.

Петюша Петюшенька

Чет к процессору требования огромные, это говорит об отсутствии оптимизации. Процессор ключевая точка в оптимизации игр. Ну или они просто от балды написали

3
jax baron

+ дюнева

kino8888

>В них нет ничего слишком драматичного
райзен 7 на минималке? Серьёзно?)

3
