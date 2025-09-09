Techland рассказала, как задержка повлияла на The Dying Light: The Beast

До релиза Dying Light: The Beast осталось всего чуть больше недели. Techland, решившая перенести дату выхода игры с конца августа на середину сентября, рассказала, как это повлияло на саму игру.
Разработчики Dying Light: The Beast опубликовали dev-блог, в котором рассказали, что решение перенести игру с конца августа на середину сентября привело к тому, что в последние недели они были заняты следующими изменениями:
- Значительные улучшения в передвижении Прыгунов, повышающие эффективность преследований.
- Более точные алгоритмы поиска путей, сокращающие количество ненужных выборов путей.
- Улучшенная анимация беговой петли.
- Дополнительные захваты и атаки с прыжком.
- Уменьшенная синхронизация анимации (например, реакция UV), что добавляет больше разнообразия в встречи с Прыгунов.
- Чувства Прыгунов — облегчают обнаружение игрока и реакцию на его поведение (например, мигание фонариком).
- Условия, способствующие обратному поведению, вынуждающие сражаться до последней капли крови в большинстве случаев.
- Более реалистичная логика появления врагов.
- Условия прыжков Прыгуновна автомобиль спереди и сзади.
- Физика прыжков Прыгунов.
Кроме того, важно помнить, что помимо улучшений механики и основных игровых систем, звук также играет важную роль. По этой причине Techland постаралась сделать звучание Dying Light: The Beast разнообразным и иммерсивным, что придаст зомби-апокалипсису дополнительную остроту.
Вдобавок, по словам Techland, при разработке Кастор-Вудс они стремились создать уникальный мир, который будет рассказывать свои истории и побуждать к исследованию. Однако, помимо красивых видов, разработчики также подготовили ряд пасхальных яиц и более 100 предметов для коллекционирования. Отправиться на их поиски игроки смогут уже с 19 сентября, именно тогда Dying Light: The Beast выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
Да, звучит как фамилия женщины лёгкого поведения.
Ну ну, посмотрим на выходе)
Гадя Петрович Хренова)))
А по сист требованием она как 2 часть будет? // Vova Ferreus
нет, она ещё больше жрёт.
тестеры говорят - ни как, как было всё слабо так и осталось.
Мне вот интересно,выйдет ли полноценная дисковая версия на ps5? Просьба какахами не закидывать)))
хз, что у них там в бошках - dl 2 был на дисках?