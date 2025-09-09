Techland рассказала, как задержка повлияла на The Dying Light: The Beast

До релиза Dying Light: The Beast осталось всего чуть больше недели. Techland, решившая перенести дату выхода игры с конца августа на середину сентября, рассказала, как это повлияло на саму игру.

Разработчики Dying Light: The Beast опубликовали dev-блог, в котором рассказали, что решение перенести игру с конца августа на середину сентября привело к тому, что в последние недели они были заняты следующими изменениями:

Значительные улучшения в передвижении Прыгунов, повышающие эффективность преследований.

Более точные алгоритмы поиска путей, сокращающие количество ненужных выборов путей.

Улучшенная анимация беговой петли.

Дополнительные захваты и атаки с прыжком.

Уменьшенная синхронизация анимации (например, реакция UV), что добавляет больше разнообразия в встречи с Прыгунов.

Чувства Прыгунов — облегчают обнаружение игрока и реакцию на его поведение (например, мигание фонариком).

Условия, способствующие обратному поведению, вынуждающие сражаться до последней капли крови в большинстве случаев.

Более реалистичная логика появления врагов.

Условия прыжков Прыгуновна автомобиль спереди и сзади.

Физика прыжков Прыгунов.

Кроме того, важно помнить, что помимо улучшений механики и основных игровых систем, звук также играет важную роль. По этой причине Techland постаралась сделать звучание Dying Light: The Beast разнообразным и иммерсивным, что придаст зомби-апокалипсису дополнительную остроту.

Вдобавок, по словам Techland, при разработке Кастор-Вудс они стремились создать уникальный мир, который будет рассказывать свои истории и побуждать к исследованию. Однако, помимо красивых видов, разработчики также подготовили ряд пасхальных яиц и более 100 предметов для коллекционирования. Отправиться на их поиски игроки смогут уже с 19 сентября, именно тогда Dying Light: The Beast выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.