Dying Light: The Beast 19.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 339 оценок

Techland рассказала, как задержка повлияла на The Dying Light: The Beast

Gruz_ Gruz_

До релиза Dying Light: The Beast осталось всего чуть больше недели. Techland, решившая перенести дату выхода игры с конца августа на середину сентября, рассказала, как это повлияло на саму игру.

Разработчики Dying Light: The Beast опубликовали dev-блог, в котором рассказали, что решение перенести игру с конца августа на середину сентября привело к тому, что в последние недели они были заняты следующими изменениями:

  • Значительные улучшения в передвижении Прыгунов, повышающие эффективность преследований.
  • Более точные алгоритмы поиска путей, сокращающие количество ненужных выборов путей.
  • Улучшенная анимация беговой петли.
  • Дополнительные захваты и атаки с прыжком.
  • Уменьшенная синхронизация анимации (например, реакция UV), что добавляет больше разнообразия в встречи с Прыгунов.
  • Чувства Прыгунов — облегчают обнаружение игрока и реакцию на его поведение (например, мигание фонариком).
  • Условия, способствующие обратному поведению, вынуждающие сражаться до последней капли крови в большинстве случаев.
  • Более реалистичная логика появления врагов.
  • Условия прыжков Прыгуновна автомобиль спереди и сзади.
  • Физика прыжков Прыгунов.

Кроме того, важно помнить, что помимо улучшений механики и основных игровых систем, звук также играет важную роль. По этой причине Techland постаралась сделать звучание Dying Light: The Beast разнообразным и иммерсивным, что придаст зомби-апокалипсису дополнительную остроту.

Вдобавок, по словам Techland, при разработке Кастор-Вудс они стремились создать уникальный мир, который будет рассказывать свои истории и побуждать к исследованию. Однако, помимо красивых видов, разработчики также подготовили ряд пасхальных яиц и более 100 предметов для коллекционирования. Отправиться на их поиски игроки смогут уже с 19 сентября, именно тогда Dying Light: The Beast выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Комментарии: 9
AchingGarrison
Условия прыжков Прыгуновна автомобиль спереди и сзади.
6
Сергей Понащенко

Да, звучит как фамилия женщины лёгкого поведения.

askazanov

Ну ну, посмотрим на выходе)

2
AchingGarrison
Гадя Петрович Хренова)))

1
Пользователь ВКонтакте

А по сист требованием она как 2 часть будет? // Vova Ferreus

1
jax baron

нет, она ещё больше жрёт.

jax baron

тестеры говорят - ни как, как было всё слабо так и осталось.

1
AchingGarrison

Мне вот интересно,выйдет ли полноценная дисковая версия на ps5? Просьба какахами не закидывать)))

jax baron

хз, что у них там в бошках - dl 2 был на дисках?