Techland рассказала новые подробности о дизайне локаций в Dying Light: The Beast

Тимон Смектала, директор франшизы Dying Light, рассказал несколько новых подробностей о дизайне локаций в предстоящем зомби-экшене Dying Light: The Beast. Как объяснила Смектала, регион Кастор-Вудс - одна из самых сложно устроенных и разнообразных локаций, когда-либо созданных Techland. Здесь вы не найдете урбанистического размаха Харрана и Вилледора, это будет более плотная и атмосферная местность.

Хотя по своим размерам это более компактная карта, чем та, что была в Dying Light 2: Stay Human, она все равно поражает своей проработанностью и вертикальностью. Более того, каждый из представленных здесь уровней побуждает к исследованию, ведя игроков не только через заброшенные деревушки, но и через потайные пещеры и детально проработанные промышленные зоны.

Как утверждает креативный директор, Techland постаралась создать такую структуру игрового мира, чтобы предложить игрокам разнообразный и интересный опыт. Вот что он сказал:

Мы создали такую среду, которая передает ощущение жизни и непредсказуемости. Именно благодаря этому каждый уголок - леса, болота или промзоны - ставит перед игроками уникальные задачи. Как следствие, игроков ждет постоянное вознаграждение за их любопытство, будь то ценные ресурсы или секреты, связанные с повествованием.

А еще Смектала рассказал, что благодаря вниманию к деталям исследование Касторских лесов является одним из самых важных элементов при прохождении Dying Light: The Beast:

Каждый регион рассказывает свою историю и бросает игрокам вызов сложным и интерактивным окружением. Поэтому для максимального впечатления от игры очень важно ее исследование.

Dying Light: The Beast выйдет в 2025 года на ПК (Steam и EGS), Xbox и PlayStation. Владельцы Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition получат The Beast бесплатно — для всех остальных цена составляет $39,99.