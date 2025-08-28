Techland рассказала про работу над внешностью Кайла Крейна в Dying Light: The Beast

Выход Dying Light: The Beast стремительно приближается, и поклонники серии с нетерпением ждут возвращения Кайла Крейна, главного героя оригинальной игры 2015 года.

Хотя с тех событий прошло уже десять лет, Techland позаботилась о том, чтобы персонаж в новой игре был одновременно жестоким, мрачным и... исключительно привлекательным. В недавнем сообщении в блоге Techland объяснила, что не хотела, чтобы Кайл Крейн напоминал старика в Dying Light: The Beast.

Мы экспериментировали с разными подходами и быстро обнаружили, что такие детали, как седые волосы или облысение, не подходят, поскольку они делают его другим и не таким героическим, каким мы его представляли.

Хотя это и звучит как удар под дых для всех, кто седеет или лысеет, это свидетельствует о желании сохранить Кайла Крейна молодым и мужественным. Это легко проиллюстрировать на недавних скриншотах, опубликованных командой, которые словно сошли со страниц пин-ап-календаря.

По словам художников Techland, при создании нового Кайла Крейна они стремились отразить более чем десятилетие издевательств, которым он подвергался со стороны своих тюремщиков:

Его модель претерпела множество обновлений, пока мы не добились аутентичного облика. Целью было показать на его лице и теле, что с ним сделали более десятилетия тюремного заключения и пыток. Его тело покрыто шрамами и следами экспериментов. Мы не просто рисовали случайные раны — мы тщательно продумывали, каким экспериментам он мог подвергаться и какие следы они могли оставить.

Всё, от оттенка глаз Крейна до вен на его руках, было тщательно проработано, чтобы отразить новую эру этого персонажа. Модель персонажа обладает «двойственностью», которая показывает игрокам, что в этом звере по имени Кайл Крейн всё ещё есть что-то человеческое.

Techland сообщила, что Кайл Крейн будет развиваться по мере развития сюжета, становясь всё менее похожим на монстра, и обретёт что-то от себя прежнего, освободившись от мучителей и отомстив.

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября.