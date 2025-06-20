Techland с удовольствием выпустила бы Dying Light: The Beast на Nintendo Switch 2

Во время интервью на Summer Game Fest 2025 директора франшизы Dying Light в Techland Таймоном Смектала спросили, есть ли планы выпустить Dying Light: The Beast на консоли Nintendo Switch 2. Ничего не обещая, Смектала открыто заявил о своем желании сделать это на каком-то этапе:

Я бы хотел, чтобы это произошло в какой-то момент, но пока ничего не могу сказать.

С одной стороны, директор Techland подробно рассказал о нескольких технических улучшениях, внесенных в движок C-Engine для Dying Light: The Beast:

Мы также значительно улучшили визуальные эффекты. Наш собственный движок C-Engine прошел ряд итераций. Теперь все погодные эффекты, рендеринг материалов, освещение, тени и то, как солнце движется по небу. Все это находится на совершенно другом уровне по сравнению с Dying Light 2: Stay Human.

С другой стороны, игра является одной из немногих, которая все еще нацелена на запуск на консолях старого поколения (PlayStation 4 и Xbox One) в 2025 году. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что Nintendo Switch 2 сможет запустить игру с точки зрения чистой мощности. Так что это скорее вопрос возможностей. С продажами на старте, которые были до сих пор, кажется, что выпустить игру на консоли Nintendo не составит труда, но это не значит, что польскому разработчику будет легко.