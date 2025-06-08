Techland считает Dying Light: The Beast началом новой эры для серии

На Summer Game Fest 2025 студия Techland представила свежий трейлер Dying Light: The Beast и официально объявила дату релиза — 22 августа. Хотя изначально проект задумывался как финальное DLC к Dying Light 2: Stay Human, теперь он стал самостоятельной игрой — и, по словам разработчиков, это далеко не конец.

Директор франшизы Techland Тимон Смекталa в интервью на ивенте подтвердил: The Beast — не прощание, а скорее точка перехода к новому этапу развития серии.

«Когда вы дойдете до конца игры, увидите небольшой фрагмент того, что ждёт Dying Light в будущем. Не хочу нагнетать, это короткий момент, но он важный», — отметил Смекталa.

В The Beast вернётся культовый герой первой части — Кайл Крейн, но в обновлённой и мрачной форме. По сюжету он пережил тайные эксперименты, что сделало его мощнее и опаснее. Именно вокруг него строится атмосфера новой игры, которая, как подчёркивают в Techland, «разрывает» с предыдущими механиками и визуальным стилем.

Смекталa также отметил, что в студии рассматривают The Beast как полноценную веху в серии:

«Да, у неё нет цифры “3” в названии, но для нас это фактически Dying Light 3. Мы начали воспринимать проект именно так».

По словам разработчика, игра станет символическим завершением первого десятилетия серии и началом совершенно новой главы. В ближайшие недели команда сосредоточится на финальной полировке проекта, чтобы встретить релиз в наилучшем виде.

Dying Light: The Beast выходит уже 22 августа на актуальных платформах — и, похоже, это только начало большого возвращения.