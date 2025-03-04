Techland спрятала сведения о местоположении Castor Woods в первом трейлере Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast, являющаяся самостоятельной игрой во вселенной Dying Light, выйдет летом 2025 года и продолжит историю Кайла Крейна, главного героя из первой части серии. Но как выяснилось, уже в первом трейлере игры спрятан один большой секрет.

Об этом рассказал в интервью порталу Thethumbwars Таймон Смектала, отвечающий за франшизу Dying Light в компании Techland. По его словам, определить, где находится Castor Woods, можно по едва заметному тексту, где дается намек на местонахождение игровой локации. Тем не менее, фанатам еще предстоит найти эту подсказку.

Наши игроки уже проделали внушительную детективную работу, но им еще предстоит разгадать секреты - во всяком случае, так мне кажется. Есть небольшая деталь, скрытая в трейлере The Game Awards, которая намекает на расположение Castor Woods. И пока что я не видел, чтобы кто-то обратил на это внимание.

Dying Light: The Beast пока не имеет официальной даты релиза, но игра выйдет на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One.