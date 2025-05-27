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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 196 оценок

Techland тизерит крупные новости по Dying Light: The Beast - игра теперь точно выйдет до конца лета

Solstice Solstice

Студия организовала целый ивент, в рамках которого пригласила огромное количество журналистов и блогеров на закрытую презентацию игры.

Судя по видео выше, они остались довольны проектом, называя аддон, как большую работу над ошибками сиквела. В частности, помогло прислушивание к комьюнити и удачное смешивание идей из первой и второй частей.

Первым геймплеем, Techland пообещала поделиться в ближайшие недели.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Кей Овальд

Выйдет заготовка, которую они будут пять лет допиливать. Как было со второй частью.

5
сигма крутой 999

так 2 часть три года назад вышла.И тем более ее быстро починили

2
Кей Овальд сигма крутой 999

Про пять лет заявление авторов, а не мои слова. Так что полная и законченная версия ещё не вышла.

VladimiRussia2025

Со мной из-за этой игры решила расстаться девушка, сказала давай попрощаемся я согласился мы потрахались, уснули проснулся её нет, я так и не понял мы расстались или нет.

5
Галлиус Ракс

а причём тут игра-то в итоге?

KabbalisticJerry Галлиус Ракс

Видимо VladimiRussia2025 - это мастер интриги))

AlluringJake

Круто! Очень жду на диске для пс5.

1
6363

Прикольно, что русская озвучка будет, вроде веселее должна быть чем вторая.

1
My life is a game

збс, было бы отлично!