Techland тизерит крупные новости по Dying Light: The Beast - игра теперь точно выйдет до конца лета

Студия организовала целый ивент, в рамках которого пригласила огромное количество журналистов и блогеров на закрытую презентацию игры.

Судя по видео выше, они остались довольны проектом, называя аддон, как большую работу над ошибками сиквела. В частности, помогло прислушивание к комьюнити и удачное смешивание идей из первой и второй частей.

Первым геймплеем, Techland пообещала поделиться в ближайшие недели.