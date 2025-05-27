Techland тизерит крупные новости по Dying Light: The Beast - игра теперь точно выйдет до конца лета

Студия организовала целый ивент, в рамках которого пригласила огромное количество журналистов и блогеров на закрытую презентацию игры.
Судя по видео выше, они остались довольны проектом, называя аддон, как большую работу над ошибками сиквела. В частности, помогло прислушивание к комьюнити и удачное смешивание идей из первой и второй частей.
Первым геймплеем, Techland пообещала поделиться в ближайшие недели.
Выйдет заготовка, которую они будут пять лет допиливать. Как было со второй частью.
так 2 часть три года назад вышла.И тем более ее быстро починили
Про пять лет заявление авторов, а не мои слова. Так что полная и законченная версия ещё не вышла.
Со мной из-за этой игры решила расстаться девушка, сказала давай попрощаемся я согласился мы потрахались, уснули проснулся её нет, я так и не понял мы расстались или нет.
а причём тут игра-то в итоге?
Видимо VladimiRussia2025 - это мастер интриги))
Круто! Очень жду на диске для пс5.
Прикольно, что русская озвучка будет, вроде веселее должна быть чем вторая.
збс, было бы отлично!