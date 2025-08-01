Techland уверяет, что The Beast - "лучшая Dying Light, которую мы когда-либо создавали"

Несмотря на небольшую задержку выхода Dying Light: The Beast, разработчики из Techland в полном восторге от игры. Директор франшизы Таймон Смектала дал интервью, в котором обсуждались несколько тем, в том числе цена в 60 долларов, которая, по его словам, отражает рост проекта, ставшего масштабнее и амбициознее: основной сюжет занимает около 20 часов, а побочные миссии — до 37 часов.

Далее Смектала заявил, что Dying Light: The Beast — «лучшая Dying Light, которую мы когда-либо создавали». Он также ясно дал понять: добавление The Beast в сервис Xbox Game Pass не планируется.

Мы делаем многое для привлечения новых игроков, как в плане сюжета, так и в плане игрового процесса. Ожидаются такие функции, как «ранее в серии» и «текущая история», а также несколько дополнительных обучающих материалов, которые активируются, если вы не знакомы с некоторыми сложными механиками игры.



В то же время, само повествование очень помогает нам в этом. Кайл Крейн был схвачен и годами изолирован от этого мира, поэтому он открывает для себя новый сеттинг с новыми правилами так же, как и новый персонаж серии. Таким образом, экспозиция происходит естественным образом.



На самом деле, я призываю новых игроков начать именно с Dying Light: The Beast; мы не стали добавлять цифру «3» в название именно для того, чтобы не отпугнуть их. Это лучшая Dying Light из всех, что мы когда-либо делали: технически самая продвинутая, самая изысканная, с самыми современными версиями наших основных механик и множеством действительно крутых новых элементов. Если вам интересно, что такое Dying Light, сразу же окунитесь в этот новый, более полный опыт.

Нет никаких гарантий, что Dying Light 3 или будущая нумерация будут продолжены, поскольку Techland сомневается в необходимости нумерованных сиквелов.

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.