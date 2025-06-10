Techland в Dying Light: The Beast не повторит большую ошибку Dying Light 2 - ужас и напряжение вернутся!

Недавняя Summer Game Fest 2025 принесла нам свежий трейлер Dying Light: The Beast, включая дату выхода. Глава Techland, Таймон Смектала, также имел возможность более широко рассказать о предстоящей игре и всей серии в интервью PC Gamer.

Dying Light: The Beast собирается вернуться к решениям из первой части, которые были опущены в Stay Human. Таким образом, разработчик хочет удовлетворить самых преданных фанатов, которые критикуют создателей, среди прочего, за потерю атмосферы survival horror в сиквеле.

Dying Light 1 была для нашего сообщества. Это был хардкорный survival horror в открытом мире; экшен-приключенческая игра с очень сильными аспектами выживания. С Dying Light 2 мы забыли об этом. Игра имела коммерческий успех, но игроки, которые должны были быть ближе к нам, сказали, что мы потеряли часть остроты, мы потеряли пугаемость, мы потеряли ужас, мы потеряли напряжение.

Так что Dying Light: The Beast вернется к своим корням, что должно удовлетворить самых преданных фанатов. Стоит отметить, что в ней будет представлена ​​не только «потерянная» атмосфера, но и Кайл Крейн, главный герой хита 2015 года.

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа 2025 года на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S и PlayStation 5.