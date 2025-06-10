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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 220 оценок

Techland в Dying Light: The Beast не повторит большую ошибку Dying Light 2 - ужас и напряжение вернутся!

monk70 monk70

Недавняя Summer Game Fest 2025 принесла нам свежий трейлер Dying Light: The Beast, включая дату выхода. Глава Techland, Таймон Смектала, также имел возможность более широко рассказать о предстоящей игре и всей серии в интервью PC Gamer.

Dying Light: The Beast собирается вернуться к решениям из первой части, которые были опущены в Stay Human. Таким образом, разработчик хочет удовлетворить самых преданных фанатов, которые критикуют создателей, среди прочего, за потерю атмосферы survival horror в сиквеле.

Dying Light 1 была для нашего сообщества. Это был хардкорный survival horror в открытом мире; экшен-приключенческая игра с очень сильными аспектами выживания. С Dying Light 2 мы забыли об этом. Игра имела коммерческий успех, но игроки, которые должны были быть ближе к нам, сказали, что мы потеряли часть остроты, мы потеряли пугаемость, мы потеряли ужас, мы потеряли напряжение.

Так что Dying Light: The Beast вернется к своим корням, что должно удовлетворить самых преданных фанатов. Стоит отметить, что в ней будет представлена ​​не только «потерянная» атмосфера, но и Кайл Крейн, главный герой хита 2015 года.

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа 2025 года на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

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58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
Блоха В Сарафане

И какое там выживание? 100500 часов прокачивать свой дрын, бегая по знакам вопросика? Ну да, выживаем от духоты

36
askazanov

Нев, в первой был огнестрел, до дрына деградировали во второй )))

9
Maksim_33rus askazanov

теперь снова огнестрел в Dying Light: The Beast

8
NellOfficial askazanov

Ну, они посчитали, откуда в разрушенном постапокалиптическом мире возьмётся оружие. С одной стороны, они правы, а с другой — нет. Это игра, чёрт побери.

4
AndruhaGruz

Надо было делать нового героя который не заражён, которому надо будет всеми способами избежать заражения, вот тогда и будет выживание и страх от каждого заражённого. За обычного перса играть намного интересней, искать и улучшать оружияи, прокачивать свои навыки выживания и пытаться выжить в этом Мире. Ну и конечно к всему этому нужен нормальный сюжет. А то опять супер герой с механикой включил ярость и всех порвал, где же тут выживание и зачем мне кого то бояться если я сам монстр?

22
NellOfficial

Прям... прям полностью согласен!

3
jax baron

Но тоже спорно - хотя бы мутации были а то тупо чел беситься и всё

1
RudeHarald

Монстр с огнестрельным вкачанным дрыном

samosan

Я очень надеюсь,что там не будет настолько же всрато-повесточного сюжета как во 2 части.Это была первая моя игра,где несмотря на интересный геймплей я дропнул,просто не вытерпев эту чушь.

17
NellOfficial

А я чисто бежал по сюжету! Прошёл и дропнул. Очень нудная игра. И поиски этих ингибиторов.

1
Just-a-your-King

Все стали забывать, что "рядом обнаружен ингибитор"

13
Berns_49

Алло, Dying Light 2?
да-да, рядом обнаружен ингибитор :D

2
Alexios_625

А мне казалось они одумаются и Л.Г.Б.Т убирут чертям

9
Антон Патриарх Логвинов

Как будто игра поэтому средняк. Кто о чем, а cкрепный о жопотыке.

12
SoRaS3 Антон Патриарх Логвинов

Мне игра зашла только с 3-го и 4-го раза. Ну и обнов много вышло. Теперь претензий ноль.

1
BelievingLeif

Глава Techland был убежден, что Dying Light 2 лучше первой. А потом он будет убежден что следующая лучше прошлых и главное чтоб конвейер работал дальше.

8
Stas776

Ну так она в чём-то и была лучше. А на данный момент буквально лучше, в первой уже делать нечего после пропатченной второй

1
cthulhu42 Stas776

В смысле нечего делать? Прошел игру и всё. Что еще надо? Мне первая больше из за атмосферы нравится. Мрачняк полный. Вторая не плохая тоже, но не то. Бист выглядит вполне прикольно.

Stas776 cthulhu42

Ну в пвп уже не хочется залетать. Просто бегать и крошить зомбей тоже, теперь это хочется делать во второй. Хеллрейд, несмотря на его покупку, я даже не начал, хотя чего покупал тогда

Ниалот Нзотович

Dying light 1 хардкор? Мне именно 2 показался сложнее.

6
DART VAV

выглядит как длс ко второй части с теме же аниамциями и звуком

6
Berns_49

эм.. это ж и было длс для второй части, переросшее из-за сливов в игру

3
Stas776

Это оно и есть...точнее, было

3
chanp14 Stas776

это длс к первой части с теми же анимациями, оружием и графой.

1
Jarvis666

Зато в DL 2 были бабëхи с сочными жопцами

5
Ниалот Нзотович

В первой в DLC зато вон какая, так и манит чертовка)

7
NatanieLzZ

Первая часть была survival-horror-ом? Странно, я играя в неё думал, что это дьябло с паркуром, бегаешь по примитивным квестам, пинаешь тупые куски мяса, выбиваешь цветной лут...

5
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