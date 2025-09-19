Techland временно отключила эффекты трассировки лучей в Dying Light: The Beast на ПК

Dying Light: The Beast вчера стала доступна на ПК, и когда геймеры запустили долгожданную игру, их смутило отсутствие поддержки трассировки лучей. До релиза Nvidia заявила, что игра поддерживает окружающее затенение, отражения, глобальное освещение и тени с трассировкой лучей. Так почему же эти визуальные функции отсутствуют при запуске?

Techland подтвердила, что временно отключила трассировку лучей в Dying Light: The Beast, чтобы «обеспечить максимально возможное качество и стабильность при запуске». Студия утверждает, что проводит «последние оптимизации» трассировки лучей в игре. Однако многие геймеры утверждают, что Techland сделала это, чтобы избежать критики производительности ПК в стиле Borderlands 4.

Чтобы обеспечить максимально возможное качество и стабильность на старте, мы решили временно отключить трассировку лучей, пока дорабатываем последние оптимизации. Это главный приоритет (P0) для нашей команды, и мы работаем над тем, чтобы включить её как можно скорее после релиза.

Techland снова включит трассировку лучей позже. Пока что игроки на ПК могут играть без этих расширенных графических функций. Хотя игра выглядит довольно неплохо и без трассировки лучей, отсутствие этих функций на старте вызвало разочарование у некоторых игроков.