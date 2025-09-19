ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 514 оценок

Techland временно отключила эффекты трассировки лучей в Dying Light: The Beast на ПК

monk70 monk70

Dying Light: The Beast вчера стала доступна на ПК, и когда геймеры запустили долгожданную игру, их смутило отсутствие поддержки трассировки лучей. До релиза Nvidia заявила, что игра поддерживает окружающее затенение, отражения, глобальное освещение и тени с трассировкой лучей. Так почему же эти визуальные функции отсутствуют при запуске?

Techland подтвердила, что временно отключила трассировку лучей в Dying Light: The Beast, чтобы «обеспечить максимально возможное качество и стабильность при запуске». Студия утверждает, что проводит «последние оптимизации» трассировки лучей в игре. Однако многие геймеры утверждают, что Techland сделала это, чтобы избежать критики производительности ПК в стиле Borderlands 4.

Чтобы обеспечить максимально возможное качество и стабильность на старте, мы решили временно отключить трассировку лучей, пока дорабатываем последние оптимизации. Это главный приоритет (P0) для нашей команды, и мы работаем над тем, чтобы включить её как можно скорее после релиза.

Techland снова включит трассировку лучей позже. Пока что игроки на ПК могут играть без этих расширенных графических функций. Хотя игра выглядит довольно неплохо и без трассировки лучей, отсутствие этих функций на старте вызвало разочарование у некоторых игроков.

Serg_Sigil

Вот бы RTX Off-нули навсегда и везде (бесполезная хрень, которая более-менее работает в неск-ких играх, хотя можно и вовсе не заметить эти все "люмины и наниты", если не тыкать лицом в моник), а лучше развивали "забытые технологии древних", которые работали всегда и везде без потери производительности. Кроме этого в ряде случаев все эти "прелести будущего гейминга" могут наоборот только ухудшать картинку игры.

43
yxap

эт какие? SSR?

YouTube_GamesTezi

Играй 2D инди, а ещё лучше, развивай самое древнее - свою фантазию - читай книги или смотри на стену.

19
Ekaterina2009

тебе не стыдно на каждом углу кричать что ты живешь на уровне ниже среднего?

5
Станислав Буянов

Вот почему не надо играть в игры на старте, а подождать месяца 3-4 минимум, пока патчами всё не обкатают.

10
Serg Zudoff

кому она нужна эта трассировка в игре с постоянным экшоном хз.

7
Max P

Абсолютно правильное решение, лучше всё отполировать,а уже потом включать.

9
jax baron

ВЧЕРА НА ЮТУБЕ да и у себя видел на ультах 40 фпс всё ровно - чутка бы подкрутить и было бы идеально - а то уже ртх некуда врубать - а проц сцуко спит.

7
Zloimamont

4060ти 5700х. 32 ддр4. Не самый новый или мощный комп. Получил 60 кадров на высоких (максимальных) с длсс на качестве)). Без длсс 60-55. В 1080п. Без генераторов . Мне явно не стоит ртх врубать. Даже когда будет.

4
jax baron Zloimamont

ну так же на 4070 40 фпс без длсс 60 (60 и точка) с длсс качество, при этом я дл 2 полностью на ультах запускаю с дальностью 180 и ртх по полной

3
Палыч Роков jax baron

это в 4к?

1
Dark1994

Где графон?

7
Beka_X

Попробуй переключить качество с низких на высокие.

10
Zloimamont Beka_X

По мне нормальная графика.

8
registrnojabrsk Zloimamont

Ты угараешь), растительность это просто мрак, освещение ужас, да дизайн на первой нормальный, но графика так себе, текстуры окружения шакальные. Графика 2021 года в игре, анимации зомби первая часть, сами модельки от туда же.

9
Gunther228

Игра = рофл. Реклама от Нвидиа про трассировку и прочую лабуду, потом резкое удаление трассировки прямо перед релизом, 2 переноса, сначала на месяц, потом на день раньше. Я дропнул через час, хотя ждал, тяжело смотреть на графон 2010 года, который явно хуже ДЛ2 без современных технологий. Чуваки за, наверное, 6-7 лет не смогли запихнуть в свой движок играбельную трассировку, просто абсурд (В ДЛ2 трассировка дго сих пор в бете, лол) . Плюс к тому игра ощущается на много топорнее чем вторая часть, хз че они там правили в плане анимаций целый месяц, анимации прямиком из 2015, в ДЛ2 лучше. Это еще без очевидных визуальных багов и слетом сохранок(у меня). Пахнет очередным, так сказать, "обманом аудитории", хз как дальше это хавать, уже просто отвратительно это покупать и запускать

6
as1c

У меня ночь бесконечная, визуально ч имею ввиду, на часах 12 дня, а вокруг темно, и промотка через кровать в убежище не помогает. Ну и в целом, что-то с этой игрой не так, она хуже обоих предыдущих частей, текстуры ужасные, мыльные как в 2010-х все настройки на максимуме. Да даже фиг бы с ней с графикой, но она играется как тотне приятно душно, скучно город унылый, не хочется его исследовать. Короче старые добрые польские шутеры вернулись.

1
registrnojabrsk

Поиграл, честно незнаю на сколько она гемплеем ближе к первой части, но вот графикой точно.

4
Raphtallia
Чтобы обеспечить максимально возможное качество и стабильность на старте, мы решили временно отключить трассировку лучей, пока дорабатываем последние оптимизации.

Господи, ну есть же нормальные разрабы. Не то что этот Питчфорд со своим статтаерлендс 4.

3
Пользователь ВКонтакте

У игры 5080 4К60фпс.
По сути тоже самое что в той же мафии.
Посмотрим ,будут ли ныть игроки. // Александр Дельтазавр

2
Black3D

Там и так проблем хватает вроде "белых ночей" а также невидимых преград, респаунов за спиной, невозможностью ночью не попасться ночным ходокам так как появляются прямо перед тобой, кривого прицела и т.д. Игра то классная но техническое состояние на уровне сталкера второго хоть и намного его лучше.

2
Лидер Мур PREMIUM GAMER

у меня вчера внутри ратуши дождь пошел и еще торговец не открывает рот , ну лан это мелочи)))

3
VerliHub

Не по теме конечно, но что за марка и модель монитора? Присматриваю себе как раз ширик, но никак не могу выбрать по цена=качество.

1
Black3D VerliHub

LG UltraWide 34WR50QK-B. Когда тебе за 30 хватает сполна)

3
