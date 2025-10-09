Techland выпустила хотфикс 1.2.4 для Dying Light: The Beast с различными исправлениями и улучшениями

Новое обновление 1.2.4 для Dying Light: The Beast вышло на всех платформах, внося множество технических улучшений, исправлений стабильности и ошибок в квестах и ​​кооперативном режиме.

Разработчики обещают более плавный игровой процесс, лучшую оптимизацию и меньше раздражающих проблем в кооперативном режиме.

Вот наиболее важные изменения:

Стабильность и производительность: Улучшена плавность, устранены многочисленные сбои и зависания, а также улучшены ограничения FPS и загрузка карты.

Паркур и игровой процесс: Анимация захвата уступов теперь быстрее и отзывчивее, что улучшает динамику движения.

Квесты и прогресс: Исправлены проблемы, блокирующие прогресс в миссиях. Улучшена система разблокировки достижений в кооперативном режиме.

Кооператив: Улучшена синхронизация событий, врагов и дверей между игроками, устранены зазоры.

Окружение и звук: Улучшено освещение, эффекты дождя и музыка, которая теперь плавнее переходит между этапами миссий.

Оружие и крафт: Унифицированы значения урона и исправлены ошибки в определениях оружия и процессе крафта.

Локализация: Обновлены и улучшены переводы на несколько языков.

Полный список изменений доступен по ссылке.