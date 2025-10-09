Techland выпустила хотфикс 1.2.4 для Dying Light: The Beast с различными исправлениями и улучшениями

Новое обновление 1.2.4 для Dying Light: The Beast вышло на всех платформах, внося множество технических улучшений, исправлений стабильности и ошибок в квестах и кооперативном режиме.
Разработчики обещают более плавный игровой процесс, лучшую оптимизацию и меньше раздражающих проблем в кооперативном режиме.
Вот наиболее важные изменения:
- Стабильность и производительность: Улучшена плавность, устранены многочисленные сбои и зависания, а также улучшены ограничения FPS и загрузка карты.
- Паркур и игровой процесс: Анимация захвата уступов теперь быстрее и отзывчивее, что улучшает динамику движения.
- Квесты и прогресс: Исправлены проблемы, блокирующие прогресс в миссиях. Улучшена система разблокировки достижений в кооперативном режиме.
- Кооператив: Улучшена синхронизация событий, врагов и дверей между игроками, устранены зазоры.
- Окружение и звук: Улучшено освещение, эффекты дождя и музыка, которая теперь плавнее переходит между этапами миссий.
- Оружие и крафт: Унифицированы значения урона и исправлены ошибки в определениях оружия и процессе крафта.
- Локализация: Обновлены и улучшены переводы на несколько языков.
Полный список изменений доступен по ссылке.
Когда лучи ?
Зачем они нужны? Вон решейда накати какого нибудь
Уже пройду быстрее чем они выйдут
Да они его оптимизировать просто не могут. Да игру и так хвалят.
Через лет 5 будет играбельна, тогда и можно будет пройти
Прошел пару дней назад. В принципе с релиза относительно нормально работает. Игра понравилась
2 раза провалился сквозь текстуры, иногда триггеры не срабатывали, пропадает интерфейс. И это после патчей.
У меня было только то, что вроде людей барона убил, а все равно просит убить их. Пару раз такое случалось за всю игру. Больше никаких багов не видел.
Дождь довольно странный, льет как из ведра. Вспоминаю Ведьмака, было симпатичнее)
Про уступы - ну было что долго поднимается, когда цепляется. Всё-таки думаю для Dying Light 3 надо возвращать ограниченную выносливость и больше паркурных приколов и развития. Тут же всё просто в Бисте - просто надо найти уступ на который прыгнуть, вот и весь паркур при залазании в высокие места. А как же круговые пробежки по стене (там 1-2 места встретил не в счет, всякие челленджи?) Ну этого не хватает.
Мой самый любимый движок Chrome Engine еще со времен Call of Juarez 2006 года! Солнечный и сочный двиг!