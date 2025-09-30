ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 1 458 оценок

Techland выпустила хотфикс для Dying Light: The Beast с изменениями в игровом процессе

Gruz_ Gruz_

Techland продолжает полировать зомби-экшен Dying Light: The Beast новыми обновлениями, и вот уже доступен хотфикс 1.2.3, который призван улучшить стабильность игры, убрать ошибки прогресса и некоторые графические баги. Загрузить обновление могут игроки на Xbox, PC и PlayStation.

По словам разработчиков, внесенные изменения позволяют улучшить качество геймплея после обнаружения ошибок, влияющих на ключевые аспекты игры, от системы захвата зараженных до багов в миссиях, способных заблокировать прогресс. Среди наиболее заметных изменений можно выделить следующие:

Стабильность и производительность:

  • Исправлены ошибки, вызывавшие неожиданные сбои.
  • Внесены изменения в настройки DLSS и убраны задержки при использовании Frame Generation.
  • Исправлены графические глюки в HDR на PlayStation 5.

Геймплей:

  • Захват Ночного охотника теперь не так неприятен и кажется более правильным.
  • Исправлена проблема, из-за которой маршруты патрулирования Крикунов в Темных зонах были нарушены.

Миссии и прогресс:

  • Исправлена ошибка в учебном руководстве, из-за которой прогресс мог блокироваться при получении модифицированного оружия.
  • В миссии «Шахта» (кооператив) разрушаемые двери больше не остаются неразрушимыми для одного игрока.
  • Исправлена ошибка в убежищах, когда двери и окна появлялись снова после перезагрузки игры, что приводило к застреванию игроков.
  • Убежище в психиатрической лечебнице больше не блокирует доступ после загрузки игры.
  • Исправлена ошибка, из-за которой музыка могла зацикливаться после некоторых миссий.

Интерфейс и консоли:

  • На консолях снова добавлена кнопка «Присоединиться к сообществу».
saa0891

Кусаки теперь не так сильно будут лезть обниматься.

4
WerGC

когда лучи?

2
Flaur74

Завтра в 3

Алан Битаров

Зачем? Игра и так выглядит хорошо.

1
Evgen Lawson

дожили... сначала DLC по стоимости полноценной игры, а потом выясняется, что оно всё не доделано и порезано (привет DL2), так потом еще патчи ждать неделями, чтобы поиграть.... и это не говоря про конские аппетиты проекта при скромной графической составляющей.

2
Black3D

Не модно нынче бета-тестеров нанимать. Это расходы лишние. Теперь игроки и есть бета-тестеры. Мерзкая практика...

saa0891
дожили... сначала DLC по стоимости полноценной игры

То что разрабы вначале это задумывали как ДЛС не отменяет того факта что в итоге это стало полноценной игрой, что наоборот отлично, так что нытье по этому поводу выглядит странно, а уж жаловаться на поддержку Techland своих игр вообще смешно это как раз одни из очень немногих разрабов кто действительно исправляют косяки и поддерживают свои игры тонной контента на протяжении многих лет.

2
Zick211
а потом выясняется, что оно всё не доделано и порезано

Это уже практически в любой игре так делаются, че ты удивляешься?) Ты как будто впервые в интернет зашёл xD

Black3D

Через годик-другой уже и поиграть можно будет.

1
Azimut zvuk

Ребят а как вторая часть?мне диск подогнали,пылится уже месяца 2 как,стоит устаналивать?

1
Black3D

Забудь про нее. Её никогда не существовало.

4
Azimut zvuk Black3D

Так и знал что шляпа,еще думаю, почему бесплатно чел отдал!)

2
CRAZY rock GAME Azimut zvuk

Зачем спрашивать? У каждого свое мнение) Поиграй и может зайдет, будет собственное мнение играть или нет

1
Денис Сидоров 5

А гг не будет больше от незначительного прикосновения к огню гореть как одуван?)))

1
Alex-1785

У игры серьезные проблемы с оптимизацией, после часа игры падает фпс до 30 и ниже, где-то читал, что это может быть из-за reflex, отключил и действительно помогло играл дня два нормально, но сегодня опять началось и уже ни чего не помогает кроме как выйти и заново запустить игру.

1
VIT_G

У меня такая проблема из-за нехватки видеопамяти, 8гб в 3060ти

DishonestKeegan

Такое обычно называют "утечками памяти". Ждать надо хотя бы пол годика патчей, чтобы начать играть в современную игру.

Bella Ramsey

Ладно, забираю свои слова назад. Игра прям очень даже, но кроме основного сюжета. Да и багов пока ещё полно, включая производительность. На данный момент она чуть хуже первой части по ощущениям.

Лидер Мур

найс графон в 4к, сразу видно 2025)

Donateplease

а они собираются тихоню научить рот открывать, а не разговаривать через нос или уши?