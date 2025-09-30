Techland выпустила хотфикс для Dying Light: The Beast с изменениями в игровом процессе

Techland продолжает полировать зомби-экшен Dying Light: The Beast новыми обновлениями, и вот уже доступен хотфикс 1.2.3, который призван улучшить стабильность игры, убрать ошибки прогресса и некоторые графические баги. Загрузить обновление могут игроки на Xbox, PC и PlayStation.
По словам разработчиков, внесенные изменения позволяют улучшить качество геймплея после обнаружения ошибок, влияющих на ключевые аспекты игры, от системы захвата зараженных до багов в миссиях, способных заблокировать прогресс. Среди наиболее заметных изменений можно выделить следующие:
Стабильность и производительность:
- Исправлены ошибки, вызывавшие неожиданные сбои.
- Внесены изменения в настройки DLSS и убраны задержки при использовании Frame Generation.
- Исправлены графические глюки в HDR на PlayStation 5.
Геймплей:
- Захват Ночного охотника теперь не так неприятен и кажется более правильным.
- Исправлена проблема, из-за которой маршруты патрулирования Крикунов в Темных зонах были нарушены.
Миссии и прогресс:
- Исправлена ошибка в учебном руководстве, из-за которой прогресс мог блокироваться при получении модифицированного оружия.
- В миссии «Шахта» (кооператив) разрушаемые двери больше не остаются неразрушимыми для одного игрока.
- Исправлена ошибка в убежищах, когда двери и окна появлялись снова после перезагрузки игры, что приводило к застреванию игроков.
- Убежище в психиатрической лечебнице больше не блокирует доступ после загрузки игры.
- Исправлена ошибка, из-за которой музыка могла зацикливаться после некоторых миссий.
Интерфейс и консоли:
- На консолях снова добавлена кнопка «Присоединиться к сообществу».
Кусаки теперь не так сильно будут лезть обниматься.
когда лучи?
Завтра в 3
Зачем? Игра и так выглядит хорошо.
дожили... сначала DLC по стоимости полноценной игры, а потом выясняется, что оно всё не доделано и порезано (привет DL2), так потом еще патчи ждать неделями, чтобы поиграть.... и это не говоря про конские аппетиты проекта при скромной графической составляющей.
Не модно нынче бета-тестеров нанимать. Это расходы лишние. Теперь игроки и есть бета-тестеры. Мерзкая практика...
То что разрабы вначале это задумывали как ДЛС не отменяет того факта что в итоге это стало полноценной игрой, что наоборот отлично, так что нытье по этому поводу выглядит странно, а уж жаловаться на поддержку Techland своих игр вообще смешно это как раз одни из очень немногих разрабов кто действительно исправляют косяки и поддерживают свои игры тонной контента на протяжении многих лет.
Это уже практически в любой игре так делаются, че ты удивляешься?) Ты как будто впервые в интернет зашёл xD
Через годик-другой уже и поиграть можно будет.
Ребят а как вторая часть?мне диск подогнали,пылится уже месяца 2 как,стоит устаналивать?
Забудь про нее. Её никогда не существовало.
Так и знал что шляпа,еще думаю, почему бесплатно чел отдал!)
Зачем спрашивать? У каждого свое мнение) Поиграй и может зайдет, будет собственное мнение играть или нет
А гг не будет больше от незначительного прикосновения к огню гореть как одуван?)))
У игры серьезные проблемы с оптимизацией, после часа игры падает фпс до 30 и ниже, где-то читал, что это может быть из-за reflex, отключил и действительно помогло играл дня два нормально, но сегодня опять началось и уже ни чего не помогает кроме как выйти и заново запустить игру.
У меня такая проблема из-за нехватки видеопамяти, 8гб в 3060ти
Такое обычно называют "утечками памяти". Ждать надо хотя бы пол годика патчей, чтобы начать играть в современную игру.
Ладно, забираю свои слова назад. Игра прям очень даже, но кроме основного сюжета. Да и багов пока ещё полно, включая производительность. На данный момент она чуть хуже первой части по ощущениям.
найс графон в 4к, сразу видно 2025)
а они собираются тихоню научить рот открывать, а не разговаривать через нос или уши?