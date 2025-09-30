Techland выпустила хотфикс для Dying Light: The Beast с изменениями в игровом процессе

Techland продолжает полировать зомби-экшен Dying Light: The Beast новыми обновлениями, и вот уже доступен хотфикс 1.2.3, который призван улучшить стабильность игры, убрать ошибки прогресса и некоторые графические баги. Загрузить обновление могут игроки на Xbox, PC и PlayStation.

По словам разработчиков, внесенные изменения позволяют улучшить качество геймплея после обнаружения ошибок, влияющих на ключевые аспекты игры, от системы захвата зараженных до багов в миссиях, способных заблокировать прогресс. Среди наиболее заметных изменений можно выделить следующие:

Стабильность и производительность:

Исправлены ошибки, вызывавшие неожиданные сбои.

Внесены изменения в настройки DLSS и убраны задержки при использовании Frame Generation.

Исправлены графические глюки в HDR на PlayStation 5.

Геймплей:

Захват Ночного охотника теперь не так неприятен и кажется более правильным.

Исправлена проблема, из-за которой маршруты патрулирования Крикунов в Темных зонах были нарушены.

Миссии и прогресс:

Исправлена ошибка в учебном руководстве, из-за которой прогресс мог блокироваться при получении модифицированного оружия.

В миссии «Шахта» (кооператив) разрушаемые двери больше не остаются неразрушимыми для одного игрока.

Исправлена ошибка в убежищах, когда двери и окна появлялись снова после перезагрузки игры, что приводило к застреванию игроков.

Убежище в психиатрической лечебнице больше не блокирует доступ после загрузки игры.

Исправлена ошибка, из-за которой музыка могла зацикливаться после некоторых миссий.

Интерфейс и консоли: