Techland выпустила новое видео Dying Light: The Beast с участием актёров озвучки Кайла Крейна

В преддверии выхода Dying Light: The Beast разработчик Techland выпустил новое видео с участием всех актёров озвучки главного героя Кайла Крейна на разных языках. В этом видео все актёры озвучки игриво спорят о том, кто может претендовать на звание настоящего Кайла Крейна.

В видео представлены английский актёр озвучки Роджер Крейг Смит, немецкий актёр озвучки Тино Кислинг, бразильский актёр озвучки Фабио Азеведу, японский актёр озвучки Дайчи Эндо, русский актёр озвучки Анатолий Нокс, французский актёр озвучки Марио Бастелика, испанский актёр Дэвид Роблес, актёр озвучки на упрощенном китайском Юйхан Ван и польский актёр озвучки Шимон Мыслаковски. На протяжении всего видео все актёры озвучки пытаются претендовать на звание «настоящего Кайла Крейна», цитируя реплики из предстоящего тайтла на своих языках.

Из актёров озвучки Смит, Кислинг, Азеведу, Эндо и Нокс вновь озвучивают Кайла Крейна. Бастелика, Роблес, Ван и Мыслаковски присоединились к команде озвучки в рамках расширения локализации Techland. В качестве юмористической иронии, все актёры озвучки выкрикивают различные ругательства. Techland отмечает, что в видео всего 232 ругательства на разных языках.

Dying Light: The Beast выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 19 сентября. Выход также запланирован на PS4 и Xbox One позднее.