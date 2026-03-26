Techland выпустила обновление "Восстановленная земля" для Dying Light: The Beast

Сегодня вышло бесплатное крупное обновление «Восстановленная земля» для Dying Light: The Beast, включающее новый режим с постоянно существующим миром. Обновление добавляет, по словам разработчика Techland, «очень сложный одиночный режим, предлагающий новый способ игры в Dying Light: The Beast».

Главное отличие «Восстановленной земли» заключается в том, что теперь это постоянный мир, то есть все ваши действия остаются неизменными. Когда зомби убиты, они остаются мёртвыми, и новые не появляются снова.

Это также означает, что найденные предметы не появляются снова, а игра была доработана таким образом, что в контейнерах стало меньше припасов, а магазины предлагают меньший ассортимент по более высоким ценам.

Согласно этим новым правилам, такие действия, как «Конвои», «Темные зоны» и «Ульи», нужно выполнить только один раз. Механика выживания усилена, включая необходимость контролировать голод и заменять разряженные батарейки фонарика на фоне ограниченности ресурсов.

В результате получилась игра, которая сложнее базовой версии, но которая «знаменует собой поворотный момент в истории Dying Light, когда впервые может вернуться надежда, поскольку территории полностью очищены от заражённых», и выжившие начинают появляться снова.

Другой новый контент, предоставленный в бесплатном обновлении, включает:

Опцию «Одна жизнь», которая позволяет игрокам попытаться пройти «Восстановленные земли» без смертей.

Roadkill Rallies: «соревновательные автомобильные испытания, сочетающие в себе уничтожение зомби и оптимизацию маршрутов в открытом мире».

33 новых квестовых встречи.

«Новые жестокие добивания».

7 новых достижений.

5 новых тайников.

«Улучшения в боях со специальными заражёнными и кооперативном режиме»

«Десятки улучшений игрового процесса и производительности»

Игроки, уже владеющие стандартным изданием Dying Light: The Beast, получат бесплатное обновление до издания Restored Land Edition, которое включает в себя это обновление и все другие ранее выпущенные обновления, включая New Game+, уровни легенды, трассировку лучей и кошмарный режим.