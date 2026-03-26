Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 2 509 оценок

Techland выпустила обновление "Восстановленная земля" для Dying Light: The Beast

monk70 monk70

Сегодня вышло бесплатное крупное обновление «Восстановленная земля» для Dying Light: The Beast, включающее новый режим с постоянно существующим миром. Обновление добавляет, по словам разработчика Techland, «очень сложный одиночный режим, предлагающий новый способ игры в Dying Light: The Beast».

Главное отличие «Восстановленной земли» заключается в том, что теперь это постоянный мир, то есть все ваши действия остаются неизменными. Когда зомби убиты, они остаются мёртвыми, и новые не появляются снова.

Это также означает, что найденные предметы не появляются снова, а игра была доработана таким образом, что в контейнерах стало меньше припасов, а магазины предлагают меньший ассортимент по более высоким ценам.

Согласно этим новым правилам, такие действия, как «Конвои», «Темные зоны» и «Ульи», нужно выполнить только один раз. Механика выживания усилена, включая необходимость контролировать голод и заменять разряженные батарейки фонарика на фоне ограниченности ресурсов.

В результате получилась игра, которая сложнее базовой версии, но которая «знаменует собой поворотный момент в истории Dying Light, когда впервые может вернуться надежда, поскольку территории полностью очищены от заражённых», и выжившие начинают появляться снова.

Другой новый контент, предоставленный в бесплатном обновлении, включает:

  • Опцию «Одна жизнь», которая позволяет игрокам попытаться пройти «Восстановленные земли» без смертей.
  • Roadkill Rallies: «соревновательные автомобильные испытания, сочетающие в себе уничтожение зомби и оптимизацию маршрутов в открытом мире».
  • 33 новых квестовых встречи.
  • «Новые жестокие добивания».
  • 7 новых достижений.
  • 5 новых тайников.
  • «Улучшения в боях со специальными заражёнными и кооперативном режиме»
  • «Десятки улучшений игрового процесса и производительности»

Игроки, уже владеющие стандартным изданием Dying Light: The Beast, получат бесплатное обновление до издания Restored Land Edition, которое включает в себя это обновление и все другие ранее выпущенные обновления, включая New Game+, уровни легенды, трассировку лучей и кошмарный режим.

Red Salamandra

Зомби умерли и больше их там не будет. А чем потом заниматься, когда никого не останется. Странное решение, но ладно.

SatirDog

Жаль что во вторую часть такое не добавили, а то этот дикий респаун зомби причём в наглую за спиной персонажа очень бесит.

FireLion1993

Круто! надо будет опробывать на выходных!

Алан Битаров

Если бы это был отдельный режим без сюжета (максимум с эксклюзивными квестами для этого режима), то окей. Пойдет. Но это в третий раз надо игру проходить. В первый раз было круто, мне сюжет понравился. На НГ+ уже было душновато. В третий раз мне кажется я срыгну.

Janekste

Вот бы теперь этот режим в предыдущие части тоже добавили. Потому что меня буквально бесит постоянный респавн зомбаков за спиной. Во второй части недавно занимался зачисткой лаборатории какой-то, всех зомбаков положил... осталось исследовать последнюю комнату и на выход, и тут БАЦ! - за спиной толпы зомби снова живы, подошло время респавна. Чувство прогресса как-то исчезает из-за бесконечного спавна.

Особо одарённые скажут, а что тогда делать в игре, если всех зомбаков зачистил и их больше нет? Отвечаю. Просто начни игру сначала, если тебе было мало... начать сначала всё по новой гораздо интереснее, чем бессмысленно снова и снова бесконечно сражаться с зомбаками, не чувствуя никакого прогресса по игре из-за бесконечного спавна у тебя за спиной. Точка.

