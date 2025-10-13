Techland заявила, что в будущих играх Dying Light не собирается отказываться от собственного C-Engine в угоду UE5

Unreal Engine 5 — это выбор большинства крупных студий разработки игр, и понятно, почему. Это коммерческий движок, который можно использовать практически в любом жанре, обеспечивая высокое качество графики, независимо от масштаба или размера команды. Однако всё это имеет свою цену.

Большинство игр на Unreal Engine 5 выглядят отлично, но не масштабируются и часто требуют мощного оборудования для стабильной графики и достойной производительности. Techland, недавно выпустившая Dying Light: The Beast, похоже, не беспокоится по этому поводу. Директор франшизы Тимон Смектала рассказал, почему Techland продолжает полагаться на свой собственный движок C-Engine.

Наш фирменный C-Engine разработан специально для Dying Light: быстрой потоковой передачи высококачественных открытых миров, динамической смены дня и ночи и детального освещения. Кроме того, здесь реализованы две наши основные механики: паркур от первого лица с реалистичной физикой и рукопашный бой. Это наше секретное оружие. Использование собственных технологий даёт нам полный контроль: мы можем настраивать, изменять или перестраивать любую систему, не дожидаясь внешних обновлений или лицензионных ограничений. Для ДНК Dying Light движок C-Engine подходит как нельзя лучше.

Помимо использования собственного движка, Techland также гарантирует, что процесс оптимизации начинается на ранних этапах разработки. Смектала подчеркнул, что часть их культуры — гарантировать, что релизы будут эффективны для широкой аудитории.

Оптимизация — это то, чем мы очень гордимся, это часть культуры Techland. Мы хотим, чтобы как можно больше игроков смогли познакомиться с нашими мирами, поэтому мы уделяем огромное количество времени оптимизации, начиная с самого начала, чтобы быть готовыми к запуску.