В Dying Light: The Beast будет более 170 видов зомби

В новой записи блога Techland рассказала о создании зомби для Dying Light The Beast, отменив, что их будет более чем 170 различных вариантов.
Techland уделила особое внимание поведению, реакциям и звукам зомби. Среди улучшений зомби разработчики отмечают их реалистичный внешний вид и поведение. Нестабильные существа стали более реалистичными и пугающими, с более выраженным ощущением их прежней человечности и пугающим присутствием. Их движения также стали более плавными, но при этом непредсказуемыми. Кроме того, звуки зомби были значительно улучшены для более глубокого погружения.
Как объяснил художник по концептам персонажей Харидимос Бицакакис:
На этот раз наша философия была проста: зомби всегда должны напоминать игрокам о том, кем они были до превращения. Этот слабый след человечности заставляет игроков колебаться, делая каждую встречу ещё более тревожной.
Чтобы избежать бездушных, кукольных персонажей со стеклянными глазами, мы погрузили их глубже в зловещую долину — к реализму настолько человечному, что на них трудно смотреть, но невозможно отвести взгляд.
Разработчики рассказали о Кусаках. Вместо мумифицированных трупов, как раньше, теперь они, скажем так, более влажные. Раздутые и разлагающиеся, в Dying Light The Beast представлено 110 различных обликов Кусак, каждый из которых готов оторвать вам голову и высосать мозги.
Также в игре появятся 60 разновидностей Виралов. Особые заражённые, такие как Ревун, Гун и Плевальщик, отсылают к своим предыдущим профессиям своим дизайном и механикой.
Однако самые страшные из этих существ — полностью мутировавшие. Дизайн пугающих химер вдохновлён медицинскими журналами, а летучие существа умеют паркурить по поверхности, чтобы быстро и эффективно атаковать.
Недавно стало известно, что Dying Light: The Beast выйдет надень раньше – 18 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
