В Dying Light: The Beast спрятали отсылку к старому польскому мему про бобра

Чтобы активировать секрет, игрокам необходимо отправиться к небольшой реке и найти бобровую плотину. Задача состоит в том, чтобы отыскать шесть разбросанных поблизости веток и укрепить ими сооружение. После того как все ветки будут установлены на плотине, нужно на некоторое время покинуть эту локацию, а затем вернуться обратно.

Это действие открывает подводный проход в скале, который ведет в тайную пещеру-убежище. Внутри оказывается уютное логово, напоминающее бобровую хатку. Чтобы продвинуться дальше, игроку нужно воспользоваться кроватью и лечь спать.

После пробуждения игрок оказывается в совершенно другой комнате, обставленной мебелью и техникой, где его встречает огромный антропоморфный бобер. Персонаж произносит на польском языке фразу, являющуюся прямой отсылкой к известному интернет-мему Bóbr, kurwa. После этого недолгого взаимодействия игроки получают доступ к награде. В мастерской можно найти чертеж и легендарное одноручное оружие под названием Палка Бобра.