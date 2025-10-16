В Dying Light: The Beast стартовало глобальное событие Call of the Beast

Студия Techland выпустила новое обновление для Dying Light: The Beast, добавляющее в зомби-экшен новую волну испытаний и контента. Для консольных игроков обновление будет доступно под названием Dying Light: The Beast update 1.002.005. Оно запускает первую неделю испытаний в рамках 11-недельного плана, представленного в новой дорожной карте игры.
В рамках сезона под названием «Время расчленения» сообщество может работать вместе, чтобы заработать эксклюзивные награды. Задача сообщества в Call of the Beast («Зов зверя»):
- Неделя «Зов зверя» продлится с 16 октября, до 23 октября.
- Цель № 1: отрубить 30 000 000 конечностей.
- Награда: облик автомобиля «Лесоруб».
- Цель № 2: отрубить 60 000 000 конечностей.
- Награда: топор дровосека.
Чтобы проверить, насколько вы близки к победе и наградам, зайдите в Dying Light Outpost, где в режиме реального времени (по-видимому) ведется учет прогресса. Как только цель будет достигнута, награда будет ждать вас в игровом хранилище — разумеется, при условии, что вы внесли свой вклад в прогресс.
Компания Techland, к сожалению, не сообщила, были ли внесены какие-либо улучшения или изменения в игровой процесс. На прошлой неделе разработчики выпустили патч с исправлениями, но в игре все равно осталось немало ошибок, например:
- Проблема с компасом ( перевернутый)
- Ошибка Softlock
- Проблемы со стабильностью на PS5, вызывающие хрипящие звуки при запуске игры
да это просто позрище,дорожные карты пусть в жопу засунут ,был дл и фоловинг ,и каждый месяц контент выходил и коллабы всякие ,игра не на столько хороша чтобы из неё фортнайт делать
Что первую, что вторую долго поддерживают, где тут минусы то?
че там с окупаемостью? на глаз не очень, после выхода игры, что то не густо у них идут дела