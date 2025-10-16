В Dying Light: The Beast стартовало глобальное событие Call of the Beast

Студия Techland выпустила новое обновление для Dying Light: The Beast, добавляющее в зомби-экшен новую волну испытаний и контента. Для консольных игроков обновление будет доступно под названием Dying Light: The Beast update 1.002.005. Оно запускает первую неделю испытаний в рамках 11-недельного плана, представленного в новой дорожной карте игры.

В рамках сезона под названием «Время расчленения» сообщество может работать вместе, чтобы заработать эксклюзивные награды. Задача сообщества в Call of the Beast («Зов зверя»):

Неделя «Зов зверя» продлится с 16 октября, до 23 октября.

Цель № 1: отрубить 30 000 000 конечностей.

Награда: облик автомобиля «Лесоруб».

Цель № 2: отрубить 60 000 000 конечностей.

Награда: топор дровосека.

Чтобы проверить, насколько вы близки к победе и наградам, зайдите в Dying Light Outpost, где в режиме реального времени (по-видимому) ведется учет прогресса. Как только цель будет достигнута, награда будет ждать вас в игровом хранилище — разумеется, при условии, что вы внесли свой вклад в прогресс.

Компания Techland, к сожалению, не сообщила, были ли внесены какие-либо улучшения или изменения в игровой процесс. На прошлой неделе разработчики выпустили патч с исправлениями, но в игре все равно осталось немало ошибок, например: