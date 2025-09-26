В Dying Light: The Beast так много пасхалок, что даже директор не знает сколько именно

Techland сообщила, что Dying Light: The Beast наполнена скрытыми отсылками по всему постапокалиптическому миру, и пасхальных яиц так много, что даже директор игры не может за ними уследить. Натан Лемэр, директор игры, признался в недавнем интервью, что количество секретов в игре превосходит его собственные знания.

Я работаю в Techland уже два года и, по сути, узнал об этой традиции — добавлять в игры множество пасхальных яиц. Эта практика настолько укоренилась в корпоративной культуре студии, что команда организовала выходные, посвящённые исключительно разработчикам, создающим и внедряющим отсылки в игру.

С момента выхода Dying Light: The Beast в начале этого месяца игроки обнаружили несколько таких скрытых сюрпризов. Среди наиболее заметных — подземный туннель с блочным дизайном в стиле Minecraft и особый топор, который можно бросать и возвращать, функционирующий аналогично культовому оружию Кратоса в новых играх God of War.

Не знаю, все ли они найдены, потому что есть одна, о которой я думаю, которая пока не найдена или которую я не видел.

Таким образом, поиск пасхальных яиц в Dying Light: The Beast далёк от завершения, и несколько секретов ещё ждут своего открытия сообществом.

Директор также подчеркнул, что эти отсылки служат не только развлечению. По его словам, пасхальные яйца демонстрируют «преданность проекту» команды и их страсть к своей работе. Более того, эти элементы помогают объединить игровое сообщество, побуждая к обсуждениям и обмену открытиями.

Мне кажется, это придаёт игре особый шарм, изюминку, то, что мы можем назвать душой. Это невозможно описать словами. Но усилия и страсть, которые люди в команде вкладывают в игру, в каком-то смысле создают душу. Это очень метафорично и совсем не научно.

Dying Light: The Beast продолжает традицию франшизы создавать мир, богатый деталями и секретами, который игроки могут исследовать, теперь с ещё большим количеством отсылок и пасхалок к поп-культуре и другим играм.