Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 1 243 оценки

В Dying Light: The Beast так много пасхалок, что даже директор не знает сколько именно

monk70 monk70

Techland сообщила, что Dying Light: The Beast наполнена скрытыми отсылками по всему постапокалиптическому миру, и пасхальных яиц так много, что даже директор игры не может за ними уследить. Натан Лемэр, директор игры, признался в недавнем интервью, что количество секретов в игре превосходит его собственные знания.

Я работаю в Techland уже два года и, по сути, узнал об этой традиции — добавлять в игры множество пасхальных яиц. Эта практика настолько укоренилась в корпоративной культуре студии, что команда организовала выходные, посвящённые исключительно разработчикам, создающим и внедряющим отсылки в игру.

С момента выхода Dying Light: The Beast в начале этого месяца игроки обнаружили несколько таких скрытых сюрпризов. Среди наиболее заметных — подземный туннель с блочным дизайном в стиле Minecraft и особый топор, который можно бросать и возвращать, функционирующий аналогично культовому оружию Кратоса в новых играх God of War.

Не знаю, все ли они найдены, потому что есть одна, о которой я думаю, которая пока не найдена или которую я не видел.

Таким образом, поиск пасхальных яиц в Dying Light: The Beast далёк от завершения, и несколько секретов ещё ждут своего открытия сообществом.

Директор также подчеркнул, что эти отсылки служат не только развлечению. По его словам, пасхальные яйца демонстрируют «преданность проекту» команды и их страсть к своей работе. Более того, эти элементы помогают объединить игровое сообщество, побуждая к обсуждениям и обмену открытиями.

Мне кажется, это придаёт игре особый шарм, изюминку, то, что мы можем назвать душой. Это невозможно описать словами. Но усилия и страсть, которые люди в команде вкладывают в игру, в каком-то смысле создают душу. Это очень метафорично и совсем не научно.

Dying Light: The Beast продолжает традицию франшизы создавать мир, богатый деталями и секретами, который игроки могут исследовать, теперь с ещё большим количеством отсылок и пасхалок к поп-культуре и другим играм.

Комментарии:  8
WerGC

жду лучи,пока играю на легенде во вторую

ps с лучами начну заново

InkubatorKlef

держи в курсе

selfreaver

Первое впечатление от игры будто это DLC для 2й части, странно что ее так форсят будто это что-то необычное

KILLA06

это игра длинная слишком для длс

Scorpion_GamePlay

Я ни одной не нашёл, хз

Лидер Мур

во во, чет я тоже не увидел, очередной треп , а на деле склепали игру по фастику, ну хоть спасибо за огнестрел с одной машиной, как не странно, и то и другое вышло не плохо.

Lvinomord

Даже сами разрабы не знают,что в игре есть пасхалки;)

Black3D

Видно что в игру много вложили сил. Это мог бы быть GOTY. Но их не хватило чтобы исправить кучу ошибок. Да и поверить в такой мир очень сложно. Зомби на площадях, крышах? Что им там делать? Они должны как то более логически располагаться. Откуда столько еды для зомби чтобы выживать в таких количествах более 10 лет? Своих они в этом мире не атакуют. Оружие стреляет без осечек и т.д