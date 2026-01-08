В Dying Light: The Beast закончилась последняя неделя испытаний Зов зверя

В Dying Light: The Beast закончилась последняя 11я неделя испытаний и теперь можно получить все награды, много новых чертежей оружия, скинов для машины и в том числе легендарную награду, костюм ночного фантома. Всё это можно получить в тайнике, во вкладке награды, маленький нюанс чертеж оружия добавляется как только вы берете оружие из тайника. Есть жалобы игроков что награды могут появляться в тайнике не сразу, не стоит переживать просто подождите некоторое время и зайдите в игру снова, награды должны появится.
на главную
об игре
Dying Light: The Beast 18.09.2025
8.6 2 385 оценок
не игра а фуфло
Важнейшая новость).
До сих пор ничего нету, только дрын от стола дали🙁
Написал в сапорт, мб пришлют
Уже прислали, оперативненько
Приветствую не подскажешь как написать в поддержку.
зов дырки
До середины февраля пройду после бороды 4, как раз игр вообще годных нет
пис_юн химеры