В Dying Light: The Beast закончилась последняя неделя испытаний Зов зверя

В Dying Light: The Beast закончилась последняя 11я неделя испытаний и теперь можно получить все награды, много новых чертежей оружия, скинов для машины и в том числе легендарную награду, костюм ночного фантома. Всё это можно получить в тайнике, во вкладке награды, маленький нюанс чертеж оружия добавляется как только вы берете оружие из тайника. Есть жалобы игроков что награды могут появляться в тайнике не сразу, не стоит переживать просто подождите некоторое время и зайдите в игру снова, награды должны появится.