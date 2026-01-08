ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 2 385 оценок

В Dying Light: The Beast закончилась последняя неделя испытаний Зов зверя

saa0891 saa0891

В Dying Light: The Beast закончилась последняя 11я неделя испытаний и теперь можно получить все награды, много новых чертежей оружия, скинов для машины и в том числе легендарную награду, костюм ночного фантома. Всё это можно получить в тайнике, во вкладке награды, маленький нюанс чертеж оружия добавляется как только вы берете оружие из тайника. Есть жалобы игроков что награды могут появляться в тайнике не сразу, не стоит переживать просто подождите некоторое время и зайдите в игру снова, награды должны появится.

12
8
Комментарии:  8
Destroited

не игра а фуфло

9
Babadzaki-San

Важнейшая новость).

2
Kubominator

До сих пор ничего нету, только дрын от стола дали🙁
Написал в сапорт, мб пришлют

1
Kubominator

Уже прислали, оперативненько

NauseatingPerceval Kubominator

Приветствую не подскажешь как написать в поддержку.

jax baron

зов дырки

ViksOne

До середины февраля пройду после бороды 4, как раз игр вообще годных нет

SCHIDO

пис_юн химеры