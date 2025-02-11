В новой Dying Light могут появиться элементы выживания из Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 - это новейший блокбастер, поэтому разработчики по всему миру присматриваются к игре, изучая разработанные системы и выбранные механики. Они изучают отзывы игроков о тех или иных аспектах игры и изучают, какие аспекты чешского проекта могли бы прижиться в готовящихся играх.
Как известно, чтобы Генри был в строю, в Kingdom Come: Deliverance 2 игрокам необходимо заботиться о своем герое - в игре необходимо постоянно пить и есть, но может ли подобная механика появиться в том же Dying Light?
Очень интересный пост написал Таймон Смектала из Techland. Директор серии Dying Light, по всей видимости, успел поиграть в Kingdom Come: Deliverance 2 и остался в восторге в первую очередь от элемента выживания.
Признаюсь, мне очень нравятся элементы выживания в RPG KingdomCome от Warhorse Studios - еда, питье и т.д. Интересно, смогут ли они прижиться в рамках серии игр Dying Light?
Как известно, в Dying Light и Dying Light 2 нет ситемы выживания. Основное внимание разработчики уделили убийству зомби и паркуру, и если бы игроку пришлось еще и беспокоиться о своем герое, то игры могли бы стать намного сложнее. Многие игроки в комментариях к посту не скрывают, что это был бы очень увлекательный опыт, а некоторые прямо говорят, что это могло бы стать интересным нововведением для Dying Light 3.
Как мы знаем, Techland сейчас работает над Dying Light: The Beast, так что этот элемент может быть добавлен в Dying Light 2 даже в виде обновления, но учитывая особенность проекта, было бы лучше сделать эту систему полноценной механикой - ведь существует множество дополнительных геймплейных элементов, которые можно встроить в Dying Light, сделав процесс выживания чрезвычайно сложным.
Надо с постал 2 скрестить, чтоб можно было ссать зомби в лицо.
поддерживаю) можно было бы ещё элементы Принца персии, чтобы время можно было назад отматывать
я только в первый играл, под дос который, он тогда почти на каждом компе стоял :) вместе вульфштейном :)
Опять будет унылое закликивание тупых ботов оружием ближнего боя и никакого огнестрела ? Если да то даже с торрента качать не буду. До сих пор жалею что вторую купил.
Такая же тема жалею
не в beast - точно пукалки будут на 200%
Перепройди первую тогда, там был огнестрел
Играй на максимальном уровне сложности, а не на лёгком
Получил платину на максимальной уровне сложности, согласен с тем, что огнестрел в игре фигня полная.
Другое дело что мне мили в этой игре зашло
да пускай делают. все равно с бесплатным крафтом буду проходить.
А могут не появиться
Как раз не люблю все эти элементы "выживания". Механика ради механики, пустая трата времени.
Взять, дать, убить, обобрать, закопать, проесть, пропить, сходить, смыть, лечь, встать, повторить
Фигня с вирусом ночью прижилась, не надо таких приживал
Однако, это было бы неплохим вариантом для обновления Dying Light 2, добавив уровень сложности выживание+ или кошмар+, точно не помню названия последних сложностей. Яб сыграл
Раз уж Кайл Крэйн такой супермощный, лучше б дали способность в стелсе убивать зомбей, всех зомбей, даже волатайлов и тех качков под два метра, но завязанной на прокачке навыков под это дело.
Это будет
Поддерживали первую DL 7 лет после релиза.
После релиза DL 2 не прошло и двух лет, а уже думают над механиками тройки, kekw