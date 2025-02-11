В новой Dying Light могут появиться элементы выживания из Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 - это новейший блокбастер, поэтому разработчики по всему миру присматриваются к игре, изучая разработанные системы и выбранные механики. Они изучают отзывы игроков о тех или иных аспектах игры и изучают, какие аспекты чешского проекта могли бы прижиться в готовящихся играх.

Как известно, чтобы Генри был в строю, в Kingdom Come: Deliverance 2 игрокам необходимо заботиться о своем герое - в игре необходимо постоянно пить и есть, но может ли подобная механика появиться в том же Dying Light?

Очень интересный пост написал Таймон Смектала из Techland. Директор серии Dying Light, по всей видимости, успел поиграть в Kingdom Come: Deliverance 2 и остался в восторге в первую очередь от элемента выживания.

Признаюсь, мне очень нравятся элементы выживания в RPG KingdomCome от Warhorse Studios - еда, питье и т.д. Интересно, смогут ли они прижиться в рамках серии игр Dying Light?

Как известно, в Dying Light и Dying Light 2 нет ситемы выживания. Основное внимание разработчики уделили убийству зомби и паркуру, и если бы игроку пришлось еще и беспокоиться о своем герое, то игры могли бы стать намного сложнее. Многие игроки в комментариях к посту не скрывают, что это был бы очень увлекательный опыт, а некоторые прямо говорят, что это могло бы стать интересным нововведением для Dying Light 3.

Как мы знаем, Techland сейчас работает над Dying Light: The Beast, так что этот элемент может быть добавлен в Dying Light 2 даже в виде обновления, но учитывая особенность проекта, было бы лучше сделать эту систему полноценной механикой - ведь существует множество дополнительных геймплейных элементов, которые можно встроить в Dying Light, сделав процесс выживания чрезвычайно сложным.