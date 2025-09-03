В новом трейлере бобёр Бобер поможет вам собрать подходящий ПК для Dying Light: The Beast

Techland продолжает нагнетать ажиотаж перед скорым выходом Dying Light: The Beast. Вчера компания опубликовала обширные системные требования, предлагая четыре уровня: «Минимальные», «Рекомендуемые», «Высокие» и «Ультра». Они варьируются от 1080p и 30 кадров/с на минимальном уровне до полноценного 4K и 60 кадров/с на «Ультра».
Для того, чтобы игроки на ПК в них лучше разобрались, команда выпустила сопроводительный ролик, в котором полюбившийся фанатам энергичный бобёр Бобер, обладая характерным обаянием и изобретательностью, покажет, что нужно для самостоятельной сборки.
Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.
минималки 1060 чего там собирать? пхахахах. Ну оно и к лучшему наконец стали игры делать для большинства а не для обладателей 5080/5090. Вот в hell is us тоже оптимизация хорошая
Главное, чтобы генерацию кадров взамен оптимизации никуда не вкручивали, как это сделали кончи в Mafia The Old Country и в AS Shadows
это да согласен с тобой. В ассасинах оптимизации вообще нет там даже на средних едва 60 фпс
Я по отзывам купил, потом возврат делал. Никто даже слова не сказал о херовейшей оптимизации, будто все люди не знают что такое генерация кадров и насколько она портит игровой процесс.
Не слушайте бобра, он хочет ваши деревья сгрызть и построить из них платину!
Bobr kurwa, детский сад
Курва пк