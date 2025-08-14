В новом видео Бобёр Бобер рассказал, о чём на самом деле Dying Light: The Beast

Techland опубликовала новый трейлер Dying Light: The Beast, в котором официальный гид по Кастор-Вудс — Бобёр Бобер — расскажет вам, что на самом деле представляет собой игра. Вас ждут новые игровые сцены, полные доброй порции юмора, которые докажут, что поездка в Кастор-Вудс — это чистый адреналин, а не сон в гамаке.

Для поклонников серии Dying Light игра The Beast может стать захватывающим сочетанием тематического парка и симулятора выживания, сочетающим типичный паркур с необычными занятиями. Идея соревнований днём и выживания в потенциально более опасной обстановке ночью идеально соответствует основной концепции серии: движение, свобода и постоянные острые ощущения.

Действительно ли Кастор Вудс — просто безумное развлечение или опасная игровая площадка, полная опасностей, станет известно не позднее 19 сентября.