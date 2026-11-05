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Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 2 696 оценок

В обновлении 1.8.1 для Dying Light: The Beast появился персонализированный 360-градусный пространственный звук

monk70 monk70

Вышло обновление 1.8.1 для Dying Light: The Beast, добавляющее поддержку технологии Immerse Gamepack от компании Embody — персонализированного 360-градусного пространственного звука. Эта функция улучшает позиционирование звука, позволяя игрокам точно определять, откуда приближаются заражённые: сверху, сзади или с любой другой стороны. Технология адаптируется к индивидуальным особенностям слуха пользователя и конкретной модели наушников; поддерживаются любые стандартные стереонаушники и вкладыши.

Функция доступна в настройках звука под названием «Улучшенный режим для наушников» (Enhanced Headphone Mode). Игроки могут бесплатно опробовать все возможности системы в течение 14 дней — для этого не требуется ни банковская карта, ни подписка. В дальнейшем для использования функции можно приобрести бессрочную лицензию за 19,99 $ (цена указана для одной платформы). Эта же технология пространственного звука доступна и в игре Dying Light 2: Stay Human.

Список изменений в обновлении 1.8.1

Новая функция: Immerse Gamepack от Embody

  • Добавлена ​​поддержка Immerse Gamepack от Embody — системы персонализированного 360-градусного пространственного звука.
  • Улучшенное позиционирование звука помогает игрокам точно определять направление, с которого приближаются заражённые (сверху, сзади или с любой другой стороны).
  • Пространственный звук адаптируется под индивидуальные особенности слуха игрока и используемые им наушники.
  • Функция доступна как в Dying Light: The Beast, так и в Dying Light 2: Stay Human.

Улучшенный режим для наушников (Enhanced Headphone Mode)

  • В меню «Настройки» > «Звук» добавлен новый пункт — «Улучшенный режим для наушников» (Enhanced Headphone Mode).
  • Использование этого режима является опциональным; его можно включить или отключить в любой момент.
  • Если функция отключена, звук воспроизводится в стандартном режиме (без изменений).
  • Поддерживаются любые стандартные стереонаушники или вкладыши.

Бесплатная пробная версия и стоимость

  • Доступен 14-дневный бесплатный пробный период, предоставляющий полный доступ к персонализированному пространственному звуку в обеих играх.
  • Для активации пробной версии не требуется банковская карта или оформление подписки.
  • После окончания пробного периода игроки могут продолжить пользоваться функцией, приобретя бессрочную лицензию.
  • Стоимость бессрочной лицензии составляет 19,99 $ (единоразовый платёж для одной платформы). Настройка и поддержка
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