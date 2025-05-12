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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 186 оценок

Возвращение Кайла Крейна: мрачная интерпретация в Dying Light

Simple Jack Simple Jack

Для мрачной игры – соответствующий главный герой. Роджер Крэйг Смит, голос Кайла Крейна в серии Dying Light, сообщил, что в Dying Light: The Beast поклонники увидят более мрачную интерпретацию персонажа.

Актёр признался, что играть такого героя было захватывающе. Он поделился этим в беседе с Insider Gaming.

"Этот Кайл – гораздо более сломленный. Пережитые им мучения от рук злодея потребовали отражения в сюжете, при этом необходимо было сохранить связь между этим героем и Кайлом Крейном из оригинальной Dying Light, спустя годы."

Смит назвал своё возвращение к роли "огромной честью":

"Вернуться к Кайлу Крейну спустя десятилетие – это невероятная честь. Эта игра, возникшая как будто из ниоткуда, произвела фурор в индустрии и обладала огромным потенциалом для повторного прохождения."

Dying Light: The Beast выйдет летом на PC, PlayStation и Xbox. Сюжет познакомит игроков с новой угрозой – жестоким Бароном, который более десяти лет ставил над Крейном эксперименты с опасными штаммами вируса.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
10Q

Жду, как раз взял на старте Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition с момента релиза до санкций в Стиме

5
Алан Битаров

Такая же тема. Брал по предзаказу Ultimate Edition.

1
Алан Битаров

Скорее бы уже сыграть.

1
алексей8888

Все что увидел понравилось !

jax baron

дату так и не сказали.

Алан Битаров

Предположительно где то летом.

askazanov

Ждём игрулю!!!!