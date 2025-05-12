Возвращение Кайла Крейна: мрачная интерпретация в Dying Light

Для мрачной игры – соответствующий главный герой. Роджер Крэйг Смит, голос Кайла Крейна в серии Dying Light, сообщил, что в Dying Light: The Beast поклонники увидят более мрачную интерпретацию персонажа.
Актёр признался, что играть такого героя было захватывающе. Он поделился этим в беседе с Insider Gaming.
"Этот Кайл – гораздо более сломленный. Пережитые им мучения от рук злодея потребовали отражения в сюжете, при этом необходимо было сохранить связь между этим героем и Кайлом Крейном из оригинальной Dying Light, спустя годы."
Смит назвал своё возвращение к роли "огромной честью":
"Вернуться к Кайлу Крейну спустя десятилетие – это невероятная честь. Эта игра, возникшая как будто из ниоткуда, произвела фурор в индустрии и обладала огромным потенциалом для повторного прохождения."
Dying Light: The Beast выйдет летом на PC, PlayStation и Xbox. Сюжет познакомит игроков с новой угрозой – жестоким Бароном, который более десяти лет ставил над Крейном эксперименты с опасными штаммами вируса.
Жду, как раз взял на старте Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition с момента релиза до санкций в Стиме
Такая же тема. Брал по предзаказу Ultimate Edition.
Скорее бы уже сыграть.
Все что увидел понравилось !
дату так и не сказали.
Предположительно где то летом.
Ждём игрулю!!!!